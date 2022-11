Mittelneufnacher Theater-Urgestein verlässt die Bühne

Nach 38 Jahren als Vorsitzender tritt Gottfried Wenger nun etwas kürzer. Das ist nicht die einzige Änderung im Theaterverein.

Theater in Mittelneufnach ohne Gottfried Wenger? Fast undenkbar und doch ist er jetzt nach 38 Jahren als Vorsitzender des Theatervereins zurückgetreten. Für ihn steht nun Kurt Reiser an der Spitze des Vereins. Auch sonst gibt es einige neue Gesichter im neu formierten Vorstandsteam.

Gottfried Wenger war von der ersten Stunde an als Vorsitzender mit dabei. Und so war er praktisch bisher auch der erste und einzige Vorsitzende des Vereins, der am 1. April 1984 startete. Wenger leitete nicht nur die Geschicke des Vereins, sondern war als Regisseur bei den fast jährlichen Aufführungen ebenfalls tätig. Dazu organisierte er Kleinkunstveranstaltungen, Kultur-Radeltouren, die Ausflüge der Theaterfreunde und viele Aktionen mehr. Da er nun aus persönlichen Gründen etwas kürzertreten möchte, stellte er sich bei der jüngsten Generalversammlung nicht mehr zur Wahl.

Nachfolger wird Kurt Reiser

Ihn beerbt Kurt Reiser, der in den vergangenen Jahren an der Seite von Gottfried Wenger als Zweiter Vorsitzender schon etwas Erfahrung sammeln durfte. Für Reiser tritt Verena Kneipp an die Stelle des Zweiten Vorsitzenden. Alexandra Zwerger als Schriftführerin und Andrea Wenger als Kassenwartin wurden im Amt bestätigt. Neu ist auch die Jugendbeauftragte im Verein Ramona Zwerger, die ihre Schwester Rebecca ablöste. Freude herrschte bei der Wahl der Beisitzer, denn dort möchte Gottfried Wenger seinen Verein weiter unterstützen. "Wir sind sehr froh, dass sich Gottfried bereit erklärt hat, als Beisitzer noch weiter dabei zu sein, und uns bei unserem Neustart zur Seite stehen wird", meinte Kurt Reiser kurz nach der Versammlung. Weitere Beisitzer sind Jürgen Baur, Tim Dietmayer, Heidi Happacher und neu Anna Weber. Kassenprüfer blieben Stefan Happacher und Rosemarie Turba.

Jugendtheater im kommenden Frühjahr

Auf der Versammlung gab es aufgrund der Corona-Zwangspause wenig aus den vergangenen beiden Jahren zu berichten. Doch das neue Team hat bereits die anstehenden Aufgaben neu verteilt und startet im kommenden Jahr wieder mit seinem gewohnten Programm. So wird es im Frühjahr 2023 wieder ein Jugendtheater geben, und im Herbst treten dann die Großen wieder auf die berühmten Bretter der Welt.

