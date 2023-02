Neufnaria bietet ein bunter Regenbogen aus Tanz, Show und guter Laune

Die Neufnarria verwandelt bei ihrem Hofball das Gemeindezentrum in Mittelneufnach mit ihren Gästen in ein närrisches Tollhaus.

Was für eine rauschende Ballnacht: Der große Hofball der Faschingsgesellschaft Neufnarria war schon immer ein wahres Feuerwerk an Einlagen, bunten Kleidern und Kostümen. Und auch nach zwei Jahren Pandemiepause haben die Narren von der Neufnach nichts verlernt. Neben den Gastgebern steuerten auch die Faschingsfreunde aus Rammingen und Breitenbrunn ein richtig gutes Pfund gute Laune und Unterhaltung zur über fünfstündigen Show im natürlich ausverkauften Gemeindezentrum Mittelneufnach bei.

Bereits der Einmarsch mutierte schon zu einer Prachtparade. In rot-weiß, blau-gold sowie rot-gold zogen die drei Faschingsgesellschaften gefühlt endlos zur Bühne und die Schlachtrufe "Neufnarria-hurra", "Schaut her, schaut um - hier kommt Breitenbrunn" oder "Ober und Unter wollen Spaß - Ramminarria gib Gas!" sollten an diesem Abend nicht nur einmal durch den vollen Saal schallen. Über einhundert Aktive marschierten so winkend durch den Saal, die später alle noch mit ihren Auftritten die Gäste begeistern sollten. Auf der Bühne empfingen aber zuerst Neufnarrias Regenten Lisa I. und Simon I. ihre Amtskollegen aus Breitenbrunn Prinzessin Patricia I. und Prinz Raphael I. sowie Prinzessin Nathalie I. und Prinz Thomas I. aus Rammingen für den standesgemäßen Ordensaustausch und anschließenden gemeinsamen Prinzenwalzer. Danach sorgten Lisa I. und Simon I. mit ihrem Prinzentanz auch gleich für die erste La Ola-Welle im Saal.

Die Prinzengarde der Neufnarria lieferte beim Gardemarsch eine starke Performance. Foto: Marcus Angele

Die Minigarde sowie die Jugendgarde der Neufnarria eröffneten nach einer kurzen Tanzpause mit ihren Märschen und Showtänzen das über fünfstündige Programm an diesem Abend. Und es war schon bemerkenswert, wie perfekt die Schritte bei den Märschen saßen. Auch bei den Showtänzen übertrug sich die Freude und Stimmung von der Bühne auf den Saal und von dort wieder zurück. So ging es praktisch im Minutentakt weiter. In den Programmpausen sorgten die auf den Hofbällen schon fast legendären "Mangos" mit einer genialen Mischung aus Rock, Schlager und Ballermann zusätzlich für den richtigen Schwung beim Publikum.

Schlag auf Schlag ging es im Marsch-Block weiter: Hier scheinen Spagat, schnelle Schrittfolgen oder Hebefiguren für die hübschen Damen der großen Garden kaum eine Herausforderung darzustellen. Die Garde aus Rammingen hat sich in diesem Jahr zum elfjährigen Jubiläum der Ramminarria einen sehr flotten Marsch ausgesucht und die Mädels aus Breitenbrunn standen hier in Sachen Perfektion ebenfalls in nichts nach und wirbelten gekonnt über das Parkett. Umjubelt war natürlich beim "Heimspiel" auch der Auftritt der Prinzengarde der Neufnarria.

Der Showteil lässt keine Wünsche offen bei der Neufnarria

Auch im Showteil ließen die Garden keine Wünsche offen und die Auftritte endeten jedes Mal mit einer Zugabe. Während die Neufnarria das bewegte Leben der Stars mit Glitzer und Glamour auf die Bühne brachte, ging es bei der Ramminarria ins bunte Badezimmer. Die Vorführung der tanzenden Schwämme, Quietscheentchen und Co. war nicht nur von der Idee her lustig, sondern auch tänzerisch hervorragend gemacht.

Bereits schon nach Mitternacht sorgten die Elferräte noch mal für große Heiterkeit. Beide Einlagen standen unter dem Motto Reisen. Der Männerausflug der Breitenbrunner ging nach Las Vegas, wo sich bei Tina Turner und Elvis auch noch eine Liebesromanze anbahnte und im "Hangover" endete. Nicht weniger rasant fuhr der Elfer der Neufnarria mit dem Neun-Euro-Ticket durch die Lande und sorgte für einen sehr gelungenen Abschluss eines rundum perfekten Abends.

Viva Las Vegas: Die Jungs vom Breitenbrunner Elferrat erlebten so einiges bei ihrem Trip in die Casinometropole. Foto: Marcus Angele

An der Neufnach geht der Fasching nun in die Zielgerade. Am kommenden Sonntag, 12. Februar findet im Gemeindezentrum der Kinderball des TSV Mittelneufnach mit einem vielfältigen und lustigen Programm statt. Beginn ist um 14 Uhr (Einlass 13.30 Uhr). Schlusspunkt ist dann der Kehraus am Faschingsdienstag, 21. Februar, um 20 Uhr im Gemeindezentrum. Um Mitternacht wird schließlich der Fasching 2023 ganz offiziell beerdigt.