Mittelneufnach

27.10.2023

Pro-Kopf-Verschuldung, Gefahrenstelle, Rufbus: Das beschäftigt Mittelneufnach

Plus Gemeinde Mittelneufnach würde gerne ein paar wichtige Projekte starten, doch es kommt auch auf die Bürger an – dazu drängt die Zeit. Die Themen in der Bürgerversammlung.

Von Marcus Angele Artikel anhören Shape

Gut besucht war die Bürgerversammlung im Mittelneufnacher Gemeindezentrum. Bürgermeisterin Cornelia Thümmel berichtete über die Aktivitäten der Gemeinde im Jahr 2023, ihr Stellvertreter Bernhard Kugelmann stellte anschaulich einige Zahlen vor. Ein großes Thema war dabei der Ausbau der Augsburger Straße.

Immer noch bereitet der Gemeinde die Umsetzung des Ausbaus große Sorge. Da hier nach vielen Gesprächen immer noch mangelnde Bereitschaft der Eigentümer besteht, Grund abzutreten, hat sich nun das Staatliche Bauamt von den Grundstücksverhandlungen zurückgezogen. Wenn die Abwicklung nun nicht innerhalb einer kurzen Zeitspanne erfolgt, verliert die Gemeinde den kompletten, bereits genehmigten Zuschuss. „Im schlimmsten Fall bekommt dieses Projekt dann erst wieder Priorität bei der nächsten Verkehrswegplanung in dreißig Jahren“, berichtet Bürgermeisterin Thümmel deprimiert. Für jedes Grundstück wurden nun letztmalig vom Staatlichen Bauamt Einzelpläne erstellt. Hierbei wurden die Problemstellen nochmals verändert und bestmöglich angepasst. Die betreffenden Bürger werden daher eindringlich gebeten, sich bei der Gemeinde bald die geänderten Pläne anzusehen und zuzustimmen, um vor allem für Kinder und Fußgänger eine große Gefahrenstelle einzudämmen. „Es muss doch nicht erst was Schlimmes passieren, bevor hier ein Umdenken stattfindet“, wies Thümmel nochmals auf die Dringlichkeit hin.

