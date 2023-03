Reichertshofen bekommt einen neuen Blickfang

Plus Wie die Dorferneuerung für Reichertshofen aussehen soll, wurde jetzt im Gemeinderat vorgestellt.

Die Dorferneuerung für Reichertshofen zieht sich praktisch mit der Hauptstraße durch den ganzen Ort. Die Entwurfsplanung des Donauwörther Ingenieurbüros Kammer war jetzt Thema im Gemeinderat von Mittelneufnach.

An der Kreuzung zur Staatsstraße bleibt künftig nur noch eine übersichtliche Ortseinfahrt. Optisch wird dort mit Anpflanzungen gearbeitet. Die Hauptstraße durch Reichertshofen wird an allen Stellen auf fünfeinhalb Meter Breite ausgebaut. Zusätzlich wird ein Gehweg integriert. Grundstückszufahrten, der Kirchplatzbereich und der Wartebereich der Bushaltestelle sollen beispielsweise mit sand-/erdfarben Betonsteinpflaster ausgebaut werden. Ein kleiner gepflasterter Teil unterhalb der Kirche dient schließlich noch als kleiner Festplatz.