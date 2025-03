Seit 125 Jahren ein Verein für die ganze Gemeinde

Der Obst- und Gartenbauverein Mittelneufnach feiert am Sonntag, 6. April, ein außergewöhnliches Jubiläum: Seit 125 Jahren ist der Verein fester Bestandteil des Dorflebens und prägt mit seiner Leidenschaft für Gartenbau, Naturschutz und Gemeinschaft das Gesicht in der kleinen Staudengemeinde. Das Jubiläumsfest, das im Gemeindezentrum Mittelneufnach von 10 bis 17 Uhr stattfindet, bietet ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein.

Gegründet um das Jahr 1900 – ein genaues Datum ist leider nicht überliefert – hatte der Verein ursprünglich das Ziel, den Obstanbau in der Region zu fördern. In den ersten Jahrzehnten standen der Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern und anderen Gartenbauvereinen, aber auch die Züchtung und Veredelung von Obst- und Gemüsesorten im Mittelpunkt. Ebenso waren Pflanzenschutz und die Bekämpfung von Schädlingen Kernaufgaben des Vereins.

Icon Vergrößern Viel Tradition, viele neue Aufgaben: Der Obst- und Gartenbauverein Mittelneufnach hat in den vergangenen 125 Jahren viel für den Ort geleistet – am 6. April wird das Jubiläum gefeiert. Foto: Jürgen Bauer (Repro) Icon Schließen Schließen Viel Tradition, viele neue Aufgaben: Der Obst- und Gartenbauverein Mittelneufnach hat in den vergangenen 125 Jahren viel für den Ort geleistet – am 6. April wird das Jubiläum gefeiert. Foto: Jürgen Bauer (Repro)

Nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs führte Georg Rotter den Verein wieder zu alter Stärke zurück. Spätere Vorsitzende wie Albert Erdinger, Benedikt Hochwind, Josef Fendt, Josef Hofmann, Benedikt Henkel, Klara Sattelmayer und Rosemarie Turba prägten den Verein nachhaltig. Insbesondere Benedikt Henkel, der den Verein 24 Jahre leitete, setzte zahlreiche Akzente. Seit 2021 gibt es ein vergrößertes Vorstandsteam, welches die Geschicke des Vereins führt und versucht dessen Traditionen in die Moderne zu transferieren.

Vielfältige Aufgaben und Aktivitäten

Der Obst- und Gartenbauverein Mittelneufnach ist weit mehr als ein Zusammenschluss von Gartenliebhabern. Zu den aktuellen Aktivitäten gehören die Pflege des Besinnungswegs und verschiedener Wegkreuze, das Schmücken des Dorfbrunnens mit einer Osterkrone sowie die Unterstützung beim Maibaumkranzbinden. Der Verein engagiert sich zudem für die Erhaltung der gemeindlichen Streuobstwiesen und spendet den daraus gewonnenen Apfelsaft an den örtlichen Kindergarten Sonnenschein. Durch die Zusammenarbeit mit Walkertshofen und Mickhausen entstand erst kürzlich eine Jugendgruppe, die Kinder und Jugendliche für die Natur begeistert. Neben Fachvorträgen, Ferienprogrammen und Vereinsausflügen ist auch der Stand beim Mittelneufnacher Weihnachtsmarkt jedes Jahr ein gern besuchter Treffpunkt.

Regionalität, Wissen und Gemeinschaft stehen im Fokus

Zum 125-jährigen Bestehen lädt der Verein zu einem Festtag voller Erlebnisse ein. Regionalität, Wissen und Gemeinschaft stehen im Fokus des Programms: Spannende Themen wie Permakultur, Hochbeete, Kräuter und Kartoffelanbau werden in informativen Vorträgen beleuchtet. Lokale Anbieter präsentieren Honig, Nudeln, Getreide, handgefertigte Seifen und kunstvolle Dekoartikel aus Holz, Metall und Beton. Auch ein Stand des Bund Naturschutz ist vor Ort. Für die jungen Naturbegeisterten gibt es ein buntes Kinderprogramm. Die kleinen Besucher können Samenbomben herstellen, sich schminken lassen, an einer Naturüberraschungsaktion teilnehmen oder sich in der Bastel- und Spielecke austoben. Ein Kinderflohmarkt und eine Vorführung am Spinnrad runden das Angebot ab. Selbstverständlich ist für die Verpflegung ebenfalls gesorgt. Der Tag startet mit einem Weißwurstfrühstück. Ein Mittagsimbiss sowie Kaffee und Kuchen sorgen rundum für das leibliche Wohl.

Mit dem Jubiläumsfest möchte der Verein nicht nur seine Geschichte feiern, sondern auch einen Ausblick in die Zukunft geben. „Der Zusammenhalt und die Freude an der Natur sind unsere größten Stärken“, erklärt Barbara Birle, die Vorsitzende des Vereins. „Wir freuen uns darauf, mit den Menschen aus Mittelneufnach und Umgebung einen unvergesslichen Tag zu erleben.“