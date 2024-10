Verrückt und doch genial: Pam Pam Ida und das Silberfischorchester

Wer Pam Pam Ida schon einmal live erlebt hat, kommt wahrscheinlich immer wieder: Bereits im Oktober 2020 war die Band in Mittelneufnach bei der Kulturschmiede Stauden zu Gast und versprach, nach Corona noch einmal zu kommen. Nun lösen Pam Pam Ida das Versprechen ein und spielen am 19. Oktober das brandneue Programm „Nehmts mi mit“ im Gemeindezentrum Mittelneufnach (Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr).

Sie spielen in der Liga der Großen

Mittlerweile spielen die sechs Musiker aus dem Altmühltal in der Liga der Großen mit und waren auch schon in manchen Radiosendungen des Bayerischen Rundfunks zu hören. Begleitet wird Pam Pam Ida von einem weiblichen Streichertrio – dem Silberfischorchester. Das Bühnenoutfit ist dabei kurios schräg, hat es doch etwas aus den frühen 1970er-Jahren oder vielleicht aus Opas alter Klamottenkiste. Und genauso ist auch die Musik. Sie lässt sich gar nicht so richtig einordnen. Pam Pam Ida versteht es genial, die ganze Bandbreite der Musikstile von Rap bis Ballade wild durchzumischen. Man hat irgendwie das Gefühl, da steht die Essenz aus ein bisschen Haindling, La Brass Banda und Hubert von Goisern garniert mit etwas Queen und Pet Shop Boys auf der Bühne, die mit Discobeats, Indie-Klängen und Neue Deutsche Welle abgerundet wurde. Und trotzdem ist Pam Pam Ida etwas Eigenes mit oberbayerischem Dialekt.

Karten zu gewinnen

Karten zum Konzert gibt es online unter www.kulturschmiede-stauden.de sowie in den Filialen der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden. Außerdem werden drei mal zwei Karten von der Schwabmünchner Allgemeine verlost. Wer gewinnen will, schickt bis 10. Oktober, 12 Uhr, eine Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Das Stichwort lautet Kulturschmiede Stauden. Die Karten werden dann an der Abendkasse hinterlegt. (amar)