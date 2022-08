Wie kam es zu dem tödlichen Unfall in Mittelneufnach?

Plus Die Polizei will herausfinden, warum der 82-Jährige mit seiner Frau ungebremst gegen eine Hauswand gefahren war. Die Untersuchungen sind umfangreich.

