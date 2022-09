Mittelneufnach

vor 37 Min.

Wofür Mittelneufnach am meisten Geld ausgibt

Plus Der Haushaltsplan steht: Ein kleiner Überblick zeigt, in welche Projekte die Gemeinde in den kommenden Jahren investiert. Auch ein neues Baugebiet ist geplant.

Von Karin Marz Artikel anhören Shape

Einstimmig abgesegnet haben die Gemeinderäte von Mittelneufnach den Haushaltsplan für das laufende Jahr. Zu den größten Investitionen zählen der Ausbau von Straßen, die Anschaffung neuer Fahrzeuge für die Feuerwehr, Einbauten im Kindergarten sowie ein neues Baugebiet.

