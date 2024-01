Mittelneufnach

12:00 Uhr

Zwei Sieger beim Elferrats-Contest in Mittelneufnach

Plus Die Geltelonia und die Budelonia teilen sich den Sieg beim Elferrats-Contest. Damit gibt es zum ersten Mal zwei Gewinner bei der bunten Riesenparty.

Eine rappelvolle Halle, kreischende Mädels und heiße Beats: wo man vielleicht einen Auftritt der Chippendales oder einer hippen Boyband vermutet, bekommt man nun schon seit vielen Jahren die wahrscheinlich größte Faschingsparty im Mittelneufnacher Gemeindezentrum geboten: Zum Elferratstreffen der Neufnarria traten in diesem Jahr zwölf Vereine an, die sich beim Tanz messen wollten. Am Ende gab es bei der Entscheidung ein Novum: zum ersten Mal standen mit der Budelonia aus Stockheim und der Geltelonia aus Wiedergeltingen zwei Elferräte punktgleich als Sieger fest. Dritter wurden die Zusamfunken aus Markt Wald.

Der Elferrats-Dance-Contest, wie er vor fast 20 Jahren getauft wurde, ist wohl einzigartig in seiner Art und ein fester Termin bei vielen Faschingsfreunden im Umkreis. Die elf Vereine kamen mit Bussen zu den Gastgebern der Neufnarria angereist, um bei dieser Riesengaudi dabei zu sein. Zwar geht es eigentlich nur um Spaß und gemeinsames Feiern, doch der Titel „Elferrat des Jahres“ kitzelt durchaus das vielleicht oft unterschätzte männliche Tanztalent aus den Elferräten. Die Startreihenfolge wird immer von der amtierenden Prinzessin, in diesem Jahr von Pamela I., ausgelost. Die Gardemajorinnen der teilnehmenden Vereine bewerteten schließlich die Auftritte nach fünf Kriterien.

