Ereignisreiches Jubiläumswochenende des Veteranen- und Heimatvereins

Am Wochenende gab es beim Jubiläumsfest zum 100-jährigen Bestehen des Veteranen- und Heimatsvereins Mittelstetten ein buntes Programm für Jung und Alt.

Ein großes Programm hatten die Mitglieder des Veteranen- und Heimatvereins Mittelstetten auf die Beine gestellt. Beim gemütlichen Familiennachmittag des Vereins hatten alle ihren Spaß. Die Kinder freuten sich über eine Bobbycar-Abfahrt vom Feuerwehrhaus hinunter zum Festzelt. Dazu gab es Oldtimer-Traktorfahrten durch das Dorf. Die Eltern genossen derweil Kaffee und Kuchen, und am Abend füllte sich das Zelt zum Festabend mit der Trachtenkapelle Alpengruß aus Schwabmünchen.

Sebastian Weilbach (links) überreichte eine Friedensglocke an Dieter Pihan. Foto: Hieronymus Schneider

Trotz langer Nacht standen die Musikanten am Sonntagmorgen schon wieder bereit und führten den Festzug von der Guggenberger Straße bis zum Pfarrgarten an. Den Mittelstetter Jubelverein begleiteten die Veteranen aus Schwabmünchen, Großaitingen, Reinhartshofen, Klimmach/Birkach, Schwabegg und Gennach, sowie der Mittelstetter Schützenverein und die Feuerwehr mit ihren Fahnen. Die Langerringer Böllerschützen schossen den Salut mit lautem Knall und Pulverdampf beim Beginn und am Ende des Zuges.

Die Kinder hatten ihre Freude an Oldtimer-Traktor-Fahrten. Foto: Hieronymus Schneider

Im Pfarrgarten feierte Stadtpfarrer Christoph Leutgäb am Altar unter der Weide die feierliche Messe mit musikalischer Begleitung durch die Trachtenkapelle und die F-Combo. Die Besucher fanden Schatten unter einem großen Fallschirm, der den Garten in ein zauberhaftes Licht tauchte. Nach der Predigt, in der Pfarrer Leutgäb fragte: "Was schreiben wir uns auf die Fahne, und wie schaffen wir es, unseren Vorsatz - nie wieder Krieg - zu verwirklichen?", segnete er die neu restaurierte Originalfahne von 1922. Vorsitzender Dieter Pihan brachte ein von den Fahnenbräuten überreichtes Erinnerungsband am Fahnenmast an. Am Denkmal für die Opfer des Ersten und Zweiten Weltkriegs wurde ein Kranz niedergelegt, und Pihan verlas die Namen der gefallenen und vermissten Soldaten aus Mittelstetten.

Pfarrer Christoph Leutgäb mit der geweihten Fahne mit Erinnerungsband. Foto: Hieronymus Schneider

Nach der Ankunft des Zuges im Festzelt überreichte Sebastian Weilbach vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge eine Nachbildung der Friedensglocke von Rovereto und eine Dokumentation über Kriegsgräberstätten an den Mittelstetter Verein als Dank für die jährlichen Haussammlungen zu deren Pflege. Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller würdigte den Beitrag des Veteranen- und Heimatvereins zur lebendigen Dorfgemeinschaft des Schwabmünchner Stadtteils. Zum Mittagessen unterhielt die Trachtenkapelle Alpengruß mit dem Gesangsduo Gabriele und Alexander Krumm und zum Ausklang die F-Combo aus Mittelstetten die zahlreichen Gäste.

Am Denkmal wurde an die Opfer der Kriege erinnert. Foto: Hieronymus Schneider

Verein erfährt eine neue Ausrichtung

Bei der Mitgliederversammlung wurde der gesamte Vorstand in beinahe allen Positionen wiedergewählt. Der Vorsitzende Dieter Pihan, Schriftführer Fritz Becker, Kassenwart Hermann Seitz und die Beisitzer Gerhard Geißlinger, Peter Schuster und Guido Walch setzen ihre erfolgreiche Arbeit bei der Neuausrichtung als Veteranen- und Heimatverein fort und wurden darin einstimmig bestätigt. Lediglich beim Zweiten Vorsitzenden gab es einen Wechsel. Der 46-jährige Markus Siller übernimmt diese Funktion von Richard Martin, der dem Verein aber als Mitglied treu bleibt. Mit Siller ist nun auch ein Berufssoldat Mitglied des Vorstands.

Dieter Pihan (links) ernannte Herrmann Lutzenberger, Alois Schmid und Hubert Seyrer zum Ehrenmitglied sowie Martin Schneider und Alois Gerum zum Ehrenkanonier (von links). Der bisherige Zweite Vorsitzende Richard Martin (rechts) wurde aus diesem Amt verabschiedet. Foto: Hieronymus Schneider

Markus Thomas wurde als Zweiter Kassenwart berufen, da er bisher schon die Abrechnung des Maibaumfestes gemacht hat. Nach der Neuwahl wurden Hubert Seyrer, Alois Schmid und Hermann Lutzenberger zu neuen Ehrenmitgliedern ernannt. Für ihre langjährigen treuen Dienste wurden der bisherige Zweite Vorsitzende Richard Martin und die beiden Kanoniere Alois Gerum und Martin Schneider geehrt und mit einem Geschenk verabschiedet.