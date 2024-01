Geldbörse aus Haus entwendet: Diebstahl in Mittelstetten ist geklärt

Jetzt ist der Täter ermittelt: Am Sonntag stahl ein Mann einen Geldbeutel in Mittelstetten und fuhr davon. Ein Nachbar war aufmerksam.

Aus einem Bauernhaus in der Dorfstraße in Mittelstetten wurde eine Geldbörse mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Das war bereits am Sonntag. Die Polizei Schwabmünchen hat, wie sie mitteilt, nun einen Täter ermittelt.

Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte um 14.10 Uhr zwei Männer, die sich auf einem Nachbargrundstück auffällig verhielten. Einer der Männer gelangte über einen Stall in das Wohngebäude und entwendet daraus die Geldbörse. Anschließend entfernten sich die beiden mit einem Auto, dessen Kennzeichen sich der Zeuge merken konnte. Über den Fahrzeughalter war allerdings nicht zu ermitteln, wer zu Tatzeit mit dem Auto unterwegs war. Dennoch war das Kennzeichen der Schlüssel zum Ermittlungserfolg.

Der Dieb, der in Mittelstetten zugriff, sitzt ohnehin im Gefängnis

Die Polizisten stellten fest, dass das Auto bereits mehrmals polizeilich in Erscheinung getreten ist und dabei auch die Personalien der Fahrzeugnutzer festgehalten wurden. Darunter befanden sich auch welche, die einschlägig mit Eigentumsdelikten aufgefallen waren. Der Zeuge erkannte bei Vorlage von Lichtbildern den Mann wieder, der die Geldbörse entwendet hatte. Dabei handelt es sich um einen 51-Jährigen, der sich inzwischen wegen anderer Delikte in Haft befindet. Die Ermittlungen hinsichtlich des zweiten Mannes sind laut Polizei noch nicht abgeschlossen. (AZ)