In letzter Sekunde: Polizei rettet Hund aus der Wertach

Einen Hund konnten Polizeibeamte am Sonntag gegen 12.20 Uhr am Wasserkraftwerk Mittelstetten in letzter Sekunde retten: Das Tier war beim Gassigehen in den Fluss geraten und drohte zu ertrinken.

Da die Hilfeversuche der Hundehalterin und zufällig vorbeikommenden Passanten scheiterten, wurde die Polizeiinspektion Schwabmünchen verständigt. Der eintreffenden Polizeistreife gelang es nach mehreren Rettungsversuchen, den völlig entkräfteten, aber unversehrten Hund aus dem Wasser zu ziehen und der Hundehalterin zu übergeben. (AZ)