„Krabbelkiste“: Ein Ort zum Spielen, Lernen und Wachsen

Die neu eröffnete evangelische Kinderkrippe „Krabbelkiste“ in Großaitingen bietet mit großzügigen, lichtdurchfluteten Räumen und einem naturnahen Gartenbereich Familien in der Region einen modernen Betreuungsplatz. Pfarrer Andy Gatz begleitete den Neustart mit seinem Segen. Er sagte: „Hier werden die Kleinsten mit Kompetenz, Hirn und Herz in den ersten Lebensjahren begleitet.“ Bürgermeister Erwin Goßner hatte sich für den Neubeginn des Krippenbetriebs in der Reinhartshofer Straße eingesetzt. Nach der Entscheidung des Gemeinderats für die „ekita.net gGmbH“ als Träger wurden die Räume und das Außengelände hergerichtet.

Die Kinder dürfen in ihrem eigenen Tempo lernen

Die Kommune investiert auch weiterhin in die Kinderbetreuung: In unmittelbarer Nähe wird in den nächsten Jahren ein Neubau mit drei Krippengruppen für die Krabbelkiste entstehen. Anka Leiner, Geschäftsführerin von ekita.net, hebt die Bedeutung der Partnerschaft hervor: „Wir bedanken uns für das Vertrauen, das uns von der Gemeinde Großaitingen entgegengebracht wird. Wie wichtig auch den Menschen in der Verwaltung die Wiederbelebung der Krippe ist, war vom ersten Augenblick an spürbar. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und die Begegnungen mit den Familien im Ort.“

Kinder sollen im eigenen Tempo lernen

Die Einrichtungsleiterin der Kinderkrippe, Anna Förg, ist überzeugt, dass frühe Bildung einen entscheidenden Einfluss auf die spätere Entwicklung hat. „Wir möchten den Kindern die Möglichkeit geben, in ihrem eigenen Tempo zu lernen und ihre Welt zu entdecken. Mit unserem engagierten Team und einer speziell gestalteten Umgebung möchten wir den Grundstein für eine positive und selbstbewusste Entwicklung legen.“ Es sind noch Krippenplätze frei. Für weitere Informationen oder zur Anmeldung können sich Interessierte direkt an die Einrichtung wenden.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!