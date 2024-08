Verloren im Dschungel des Online-Bankings

Endlich mal was Gutes für sich tun. Ein schönes Shirt Secondhand auf Ebay kaufen, lecker Essen gehen, einen Urlaub buchen. Klingt einfach. Ist es aber nicht immer. Früher ging es in die Bankfiliale, dort warteten reihenweise Mitarbeiter an den Schaltern. Einfach in die Schlange stellen und Überweisungsschein ausfüllen. Irgendwann kam irgendwer auf die Idee, Mitarbeiter einzusparen. Ein typisches BWLer-Optimierungsprojekt. Plötzlich stand niemand mehr am Schalter, viele Bankfilialen schlossen. Zurück blieben Automaten, um Einzahlungen und Auszahlungen vorzunehmen. Das Online-Banking wurde überall angepriesen. Einfach registrieren und los geht es. So hieß es.

Der Selbsttest ergab: Es kommt immer anders als man denkt. Nachdem die Online-Banking-App auf dem alten Handy mithilfe eines noch übrigen Bankmitarbeiters installiert worden war, funktionierte sie ein paar Monate. Danach wurde das nicht ganz neue Handymodell immer langsamer, bis fast gar nichts mehr vorwärtsging. Also App gelöscht, um sie auf dem neuen Telefon zu installieren. Und da gingen die Probleme erst richtig los. Nach endlosem Ausfüllen von Feldern fehlte noch die Authentifizierung. Blöd nur, der Perso war mittlerweile abgelaufen. Der Reisepass im Schreibtischwust unauffindbar. Mission incomplete. Also auf zum nächsten Automaten. Der war allerdings außer Betrieb. Letztlich blieb nur der Gang zu einer anderen Bank inklusive fast fünf Euro Bearbeitungsgebühr, um endlich an das eigene Geld heranzukommen. Gedauert hat es viel länger als früher.