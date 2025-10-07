Modernisierungsgesetz: Deutliche Kritik und eine große Befürchtung

Weniger Stellplätze, weniger Baukosten, mehr Verfahrensfreiheit: Auf diese einfache Formel lässt sich die Idee zur neuen Stellplatzpflicht in der neuen bayerischen Bauordnung bringen. Dafür mussten Kommunen in den vergangenen Wochen festlegen, wie sie die Themen Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Spielplätze beim Wohnungsbau regeln. Neue Satzungen zu erlassen, bedeutete viele Diskussionen und mehr bürokratischen Aufwand. Der wird nicht abreißen, befürchtet der Bayerische Gemeindetag. Entsprechend deutlich ist die Kritik vom Kreisverbandsvorsitzenden Simon Schropp.

Maximilian Czysz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kommune Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stellplatzsatzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis