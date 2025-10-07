Icon Menü
Modernisierungsgesetz sorgt für mehr Bürokratie und Kritik im Landkreis Augsburg

Landkreis Augsburg

Modernisierungsgesetz: Deutliche Kritik und eine große Befürchtung

In den vergangenen Wochen mussten Kommunen eine neue Stellplatzsatzung beschließen. Ob es dadurch einfacher wird?
Von Maximilian Czysz
    Wo Wohnungen gebaut werden, sind auch Stellplätze notwendig. Die genaue Anzahl war bislang festgelegt.
    Wo Wohnungen gebaut werden, sind auch Stellplätze notwendig. Die genaue Anzahl war bislang festgelegt. Foto: Gerald Modlinger, oh

    Weniger Stellplätze, weniger Baukosten, mehr Verfahrensfreiheit: Auf diese einfache Formel lässt sich die Idee zur neuen Stellplatzpflicht in der neuen bayerischen Bauordnung bringen. Dafür mussten Kommunen in den vergangenen Wochen festlegen, wie sie die Themen Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Spielplätze beim Wohnungsbau regeln. Neue Satzungen zu erlassen, bedeutete viele Diskussionen und mehr bürokratischen Aufwand. Der wird nicht abreißen, befürchtet der Bayerische Gemeindetag. Entsprechend deutlich ist die Kritik vom Kreisverbandsvorsitzenden Simon Schropp.

