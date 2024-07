Mofafahrer flüchtet zu Fuß

Am Donnerstag wurde eine Polizeistreife in der Ulrichstraße auf einen Mofafahrer aufmerksam, da an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Mofafahrer ignorierte die Anhaltesignale und flüchtete vor der Streife über mehrere Straßen, bis er aufgrund eines Fahrfehlers den Motor abwürgte, wie die Polizei mitteilt. Dennoch setzte er, das Mofa schiebend, seine Flucht zu Fuß fort. Letztlich konnte er aber durch die Polizei eingeholt und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass für das Mofa kein Versicherungsschutz besteht. Ebenso ist aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit davon auszugehen, dass das Mofa technisch verändert wurde und der 17-jährige Mofafahrer deshalb eine gültige Fahrerlaubnis benötigt hätte. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen eines Vergehens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen. (AZ)

