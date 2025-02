Der Mörder schlägt erbarmungslos zu

Dieser Fall erinnert an einen der aufsehenerregendsten Morde der deutschen Kriminalgeschichte: In Hinterkaifeck, einem Einödhof bei Schrobenhausen, wurden 1922 sechs Menschen ermordet. Ein Täter wurde nie gefasst, die Hintergründe blieben Spekulation. Ohne Zweifel wurde allerdings festgestellt, wie der Mörder damals vorgegangen war: Er versteckte sich im Heuboden und beobachtete die Familie. So war es auch im Dezember 1858 in Biberbach.

Ein Mann war nachts über das Stadeltor in ein Anwesen in der heutigen Raiffeisenstraße eingebrochen und auf den Heuboden gestiegen. Dort verbrachte er die Nacht. Am nächsten Morgen wartete er ab, bis Landwirt Andreas Dietrich mit seinen Dienstboten zum Gottesdienst ging. Zurückblieben die hochschwangere Therese Dietrich, ihre siebenjährige Tochter Walburga und ihr eineinhalb Jahre alter Sohn Josef. Das haben Theresa Kern und Monica Kühnel für die heimatkundliche Buchserie „Biberbachensis“, die von der Marktgemeinde Biberbach herausgegeben wird, recherchiert. In ihrem Beitrag beschreiben sie genau, was dann passiert ist.

Der Unbekannte hat es auf Geld abgesehen

Ein Mann schlich sich ins Wohnhaus. Dort brach er mit einer Axt ein Zimmer und eine Kleiderkassette auf, in der sich der Schlüssel für eine Truhe befand. Vom darin verwahrten Geld nahm er 800 Gulden in Kronentalern sowie zwei Goldmünzen mit. 227 Gulden 30 Kreuzer in doppelten Vereinstalern ließ er zurück. Aber warum nur? Weil er nicht mehr Münzen schleppen konnte? Oder weil er von der Bäuerin ertappt wurde?

Der Mann schlug sie nieder, sie wurde „entseelt“ im Kuhstall gefunden. Auch das Mädchen verletzte er tödlich. Die Siebenjährige starb am Abend. Landwirt Andreas Dietrich hatte sofort einen Verdacht: Er richtete sich gegen seinen ehemaligen Knecht Ignaz Häusler, der sich im Haus auskannte. Er hatte früher schon öfters gestohlen und musste deshalb mehrmals einsitzen. Die Gendarmen stöberten den 23-Jährigen in München auf, wo er als Kellner arbeitete. In seiner Reisetasche wurden 300 Gulden entdeckt, die angeblich von einem Lotteriegewinn stammten. Häusler musste ins Untersuchungsgefängnis. Dort behauptete er, dass er einen Komplizen gehabt hätte. Doch der hatte ein Alibi.

Der Mörder wird enthauptet

Häusler gestand schließlich den Doppelmord. E schilderte außerdem den Ablauf der Bluttat: Er band im Stall zunächst den Stier los. Durch die Geräusche aufgeschreckt kam die Bäuerin, sie öffnete die verschlossene Tür in den Stall und lief ihrem Mörder in die Arme. Häusler wollte sie überwältigen und fesseln. Der Plan misslang. Also schlug er die Frau mit einer Hacke nieder. Die Tochter wollte er einsperren, was ebenfalls misslang. Ehe sie flüchten konnte, traf sie die Axt. Häusler wurde zum Tode verurteilt und enthauptet.

Der Witwer Andreas Dietrich heiratete später die jüngere Schwester seiner ermordeten Frau. Ihre beiden Töchter nannten sie Theres und Walburga. Sohn Josef aus erster Ehe, der die Bluttat überlebt hatte, starb im Alter von zweieinhalb Jahren.

Theresa Kern und Monica Kühnel berichten in der heimatkundlichen Buchserie „Biberbachensis“ vom „Biberbacher Doppelmord von 1858“, der damals die Menschen in ganz Bayern schockierte. Der „Bierkonsum zu Beginn des 20. Jahrhunderts“ , die „Baracke in Affaltern“ und die Gemeinschafts-Gefrieranlage sind ebenso Thema wie Steinkreuze, Grenzsteine, Landstreicher und das Hafnergewerbe. Elf Geschichten, zwei Sagen und viele Fotos bilden den neunten Jahrgang „Biberbachensis“. Verkauf aller Bände im Dorfladen und bei Ediths Café.