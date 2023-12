Nach Insolvenz zeichnet sich für Motorrad Finkl eine Lösung ab

Plus Der Schwabmünchner Motorrad-Händler Finkl musste vor wenigen Wochen Insolvenz anmelden. Der Insolvenzverwalter ist jetzt zuversichtlich.

Für die in finanzielle Schieflage geratene Firma "Finkl’s Erlebnis Motorrad" in Schwabmünchen scheint sich eine Lösung abzuzeichnen. Sanierungsexperte Georg Jakob Stemshorn sagt: „Die Kunden und Geschäftspartner unterstützen die Betriebsfortführung. Und auch die Mitarbeiter halten zum Unternehmen. Das ist erfreulich. Wir sind zuversichtlich, eine Lösung für den Betrieb zu finden.“

Der Rechtsanwalt von der Pluta-Rechtsanwalts-GmbH wurde zum Insolvenzverwalter bestellt. Die Schwabmünchner Motorrad-Spezialisten hatten im Oktober Insolvenz angemeldet. Ursache für den Antrag des Motorradhändlers seien Liquiditätsschwierigkeiten gewesen, die einerseits auf die Kaufzurückhaltung der Kunden seit dem Ausbruch des Ukrainekriegs und andererseits auf die enormen Kostensteigerungen zurückzuführen sind. Die finanzielle Lage werde auch durch Lieferengpässe und die bald anstehende Rückzahlung eines KfW-Darlehens, das das Unternehmen im Rahmen der Corona-Krise erhalten hatte, belastet.