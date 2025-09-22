Icon Menü
Motorradfahrer stürzt bei Fahrfehler auf A16 und verletzt sich leicht

Schwabmünchen

Fahrfehler: Motorradfahrer stürzt in der Leuthau

26-Jähriger zieht sich leichte Verletzungen zu und muss ins Krankenhaus.
Von Maximilian Czysz
    Der Rettungsdienst brachte den verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Foto: Stephan Jansen, dpa

    Ein 26-jähriger Motorradfahrer verletzte sich am Sonntag auf der Kreisstraße A16 am Leuthauer Berg.

    Fahrfehler als Ursache

    Laut Polizeiangaben war er nach einem Fahrfehler alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Leitpfosten wurde beschädigt, der Sachschaden am Motorrad wird auf rund 4000 Euro geschätzt. (AZ)

