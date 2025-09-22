Fahrfehler: Motorradfahrer stürzt in der Leuthau

Ein 26-jähriger Motorradfahrer verletzte sich am Sonntag auf der Kreisstraße A16 am Leuthauer Berg.

Fahrfehler als Ursache

Laut Polizeiangaben war er nach einem Fahrfehler alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Leitpfosten wurde beschädigt, der Sachschaden am Motorrad wird auf rund 4000 Euro geschätzt. (AZ)