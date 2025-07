Motorradfreunde zeigen ein Herz für Tiere

120 Fahrer und Beifahrer nahmen an der neunten Benefiztour durch den Landkreis Augsburg mit Start in Gersthofen und Ziel in Königsbrunn teil. Sie zeigten neben Serienmaschinen seltene Oldtimer und Sonderkonstruktionen, Gespanne, Trikes und Quads. Die Motorrad- und Tierschutzfans freuten sich nach der Fahrt über eine Führung auf Gut Morhard, bei der sie mehr über Natur- und Tierthemen erfuhren. Das Startgeld von insgesamt 3333 Euro kam dem Tierschutzverein Augsburg zugute. Die Spende übergab der Clubvorsitzende und Organisator Manfred Römer.

