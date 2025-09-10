Ein Motorradsturz mit vielen Folgen

Viel Ärger steht einem 19-Jährigen ins Haus, der am Dienstagmorgen auf der Staatsstraße zwischen Wehringen und Bobingen einenUnfall verursacht hatte.

Junger Mann gibt falsche Personalien an

Der junge Mann kam gegen 6.55 Uhr vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit im Kreisverkehr kurz vor dem Ortseingang Bobingen mit einem Motorrad der Marke Suzuki ins Rutschen. Er stürzte und verletzte sich leicht. Stutzig wurden die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme, als der 19-Jährige falsche Personalien angab.

Gestohlenes Kennzeichen am Motorrad angebracht

Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass nicht nur das am Motorrad angebrachte Kennzeichen als gestohlen gemeldet war, sondern der 19-Jährige auch keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Die Beamten stellten außerdem Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 19-Jährigen wegen Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren ohne Zulassung. (AZ)