Sinken rund um Augsburg jetzt die Müllgebühren?

Sinken die Müllgebühren im Landkreis Augsburg? Das ist möglich. Hintergrund ist eine positive Entwicklung bei der Abfallverwertung Augsburg (AVA).

Der Entsorger mit Sitz in Lechhausen legte dem Kreisausschuss jüngst die aktuellen Geschäftszahlen vor. Demnach liegt das Ergebnis im ersten Halbjahr um rund drei Millionen Euro über Plan. Wesentlich dafür seien die gestiegenen Energieerlöse. Sie lagen beim Verkauf rund 1,8 Millionen über dem Planwert, im Fernwärmebereich waren es rund 1,2 Millionen Euro. Auch für Strom wurde mehr erlöst.

Energieerlöse sorgen für positive Entwicklung

Jährlich kommen rund 220.000 Tonnen Restmüll zur AVA. Dieser wird thermisch behandelt. Die bei der Verbrennung frei werdende Energie wird zur Erzeugung von Dampf verwendet. Und dieser wird wiederum zur Strom- und anschließend zur Fernwärmeerzeugung genutzt. Auch bei der Schrottvermarktung hat das Kommunalunternehmen zugelegt: Die Preise für Schrott würden auf einem historisch hohen Niveau verharren, hieß es im Ergebnisbericht.

Wegen der Entwicklung und weiterer im zweiten Halbjahr zu erwartender Sondereffekte hat sich der AVA-Verwaltungsrat auf Vorschlag des Vorstands dazu entschieden, die Preise für die Anlieferung für Haus- und Sperrmüll bis Jahresende zu senken. Konkret geht es um 20 statt bisher 70 Euro pro Tonne. Das kommt der Stadt Augsburg und den beiden Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg zugute, die den Abfallzweckverband Augsburg (AZV) tragen.

Was die Senkung für den Landkreis bedeutet

Mit der Preissenkung verringern sich die Kosten beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB). Gerechnet wird im zweiten Halbjahr mit 1500 Tonnen Sperrmüll, was eine Ersparnis von 78.000 Euro bedeutet. Deutlich höher fällt sie beim Hausmüll aus: Bei veranschlagten 16.500 Tonnen sind es 825.000 Euro. Die Einsparung von 900.000 Euro soll den Gebührenzahlern zugutekommen, teilt der AWB mit. Sie wird allerdings erst im kommenden Kalkulationszeitraum von Juli 2027 bis Juni 2030 berücksichtigt. Ob sich die Einsparung dann auf die Müllgebühren ab 1. Juli 2027 auswirkt, ist unklar. Denn erst einmal muss eine Nachkalkulation zum aktuellen Zeitraum stattfinden - dann wird festgestellt, ob die Müllgebühren kostendeckend waren oder nicht.

Auch wenn sich die Gebührenmodelle unterscheiden, lässt sich feststellen: Im Landkreis Augsburg zahlen die Menschen im bayernweiten Vergleich weniger. Die Abfallgebühr im Bereich des AWB setzt sich aus einer Grundgebühr von monatlich 5,40 Euro pro Wohneinheit und einer Behältergebühr zusammen. Letztere richtet sich nach der Behältergröße und dem Abfuhrrhythmus. Bei der 120-Liter-Tonne, die alle zwei Wochen geleert wird, kommen insgesamt 144 Euro pro Jahr zusammen.