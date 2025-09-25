„Mütter verändern die Welt“

Die Autorin und Journalistin Sarah Zöllner spricht am Samstag, 18. Oktober, um 15 Uhr im Laurentiushaus in der Pestalozzistraße 6 in Bobingen zum Thema ihres Buches „Mütter. Macht. Politik. Ein Aufruf!“.

Frauen sind in politischen Gremien unterrepräsentiert

Auf Einladung des Bildungswerks des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB), Diözesanverband Augsburg, rückt Zöllner ein drängendes Thema ins Zentrum: Frauen sind in politischen Gremien nach wie vor deutlich unterrepräsentiert – in den kommunalen Räten liegt ihr Anteil zwischen 24 und 30 Prozent. Doch genau hier werden viele Themen der Familienpolitik entschieden. Zöllner, die auch Mitbegründerin der Initiative #MütterMachtPolitik ist, macht klar: Nur wenn Frauen in politischen Entscheidungsräumen mitwirken, können Gleichberechtigung und die Belange von Müttern und Familien angemessen berücksichtigt werden.

Während der Veranstaltung gibt es eine Kinderbetreuung

In ihrer Lesung und im anschließenden Gespräch zeigt die Autorin konkrete Wege auf, wie Frauen und Mütter mehr Sichtbarkeit und politische Stimme erlangen können – trotz Zeitnot und dem Gefühl der Überforderung. Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen werden Ideen entwickelt, wie Sorgearbeit in unserer Gesellschaft stärker honoriert werden kann und so echte Chancengleichheit ermöglicht. Ihre Botschaft: Politik muss Räume schaffen – Orte der Begegnung, Netzwerke und Unterstützungssysteme. Denn, so Sarah Zöllner: „Eine Politik für alle braucht die Perspektive von Müttern.“ Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Während der Veranstaltung bietet der KDFB eine kostenlose Kinderbetreuung an.

„Mütter. Macht. Politik. Ein Aufruf!“ Lesung und Gespräch mit Autorin Sarah Zöllner im Laurentiushaus, Pestalozzistraße 6 in Bobingen Termin: Samstag, 18. Oktober, 15 Uhr Eintritt: 12 Euro, für KDFB-Mitglieder: acht Euro

