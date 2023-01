Dialekt-Serie: "Das Stück Heimat, das man immer dabei hat"

Im ersten Teil der neuen Serie "So schwätzet mir" geht es um Merkmale des Dialekts in der Region Augsburg. Woher stammt eigentlich das Wort "Gschtattl"?

Als Werner König vor einigen Jahren an einem französischen Flughafen stand, brachte ihn der folgende Satz zum Aufhorchen: "Reich' mir mal die Gschtattl!" Für den Sprachwissenschaftler war sofort klar: Dieser Passagier stammt aus Augsburg. Denn "Gschtattl" nennt man tatsächlich nur in Augsburg und Umgebung eine Tüte. Dieser Begriff zählt zu den tausenden Dialektwörtern, die Werner König über Jahrzehnte hinweg genauestens untersucht und in etlichen Büchern festgehalten hat.

