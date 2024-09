In Naturmuseum und Kulturbüro in Königsbrunn liegen jetzt Museumsführer in einfacher Sprache aus. „Das ist der erste Schritt in Richtung Barrierefreiheit auf dem langen Weg Richtung Forum, um Museen allen zugänglich zu machen“, sagt Kulturamtsleiterin Rebecca Ribarek.

Jennifer Kopka Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis