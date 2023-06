Feine Klänge der Kulturpreisträger

Bei der Verleihung des 8. Kunst und Kulturpreises der Stadt Schwabmünchen zeigen die Preisträger auf der Bühne, weshalb sie die Ehrung bekommen.

Zum achten Mal hat die Stadt Schwabmünchen ihren Kunst- und Kulturpreis verliehen. Die Ehrungen gingen an den Kammerchor (Anerkennungspreis) und das Rocky Knauer Quintett (Kunst- und Kulturpreis). Ausgewählt wurden die Preisträger von einer, die Kulturamtsleiterin Doris Hafner bestätigte, "hochkarätigen Fachjury", bestehend aus Prof. Dr. Jan Hammer (Prof. a. D. an der Hochschule für Musik Nürnberg), Dr. Sebastian Seidl (Sensemble Theater Augsburg) und Lisa Rettinger M.A. (Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, Universität Augsburg). Deren Urteil fiel nach einem langen und intensiven Jurytag einstimmig aus.

In diesem Jahr war die darstellende Kunst, Musik und Literatur an der Reihe, neun Kunstschaffende aus diesem Spektrum haben sich darum beworben. Und diese machten es der Jury nicht leicht, wie Jurorin Lisa Rettinger zugab: "Es waren beeindruckenden Darbietungen. Diese zeugen von einer lebendigen Kulturlandschaft, daher fiel uns die Vergabe nicht leicht." Die Preisträger untermauerten diese Aussage mit ihren Auftritten. Der Kammerchor Schwabmünchen zeigte das Chormusik nicht "von gestern" ist. Und auch eine richtige musikalische Qualität mit sich bringen kann, oder wie es Jurorin Rettinger - frei nach Goethe - sagte: "Es war kein wölfisches Geheul.'"

Der Kunstpreis selbst ging an Joachim "Rocky" Knauer und seine Quintett mit Rich Laughlin, Florian Riedl, Matthias Bublath und Guido May. Die fünf Musiker wussten ebenso das Publikum zu begeistern wieder Chor zuvor. Juror Prof. Dr. Jan Hammer brachte es in seiner Laudatio auf den Punkt: "Meine Worte sind unnötig, sie haben die Qualität der Musiker gerade selbst gehört." Der Juror gab auch indirekt zu, dass der Preis zwar ans Quintett geht, aber irgendwie mehr an Rocky Knauer. "Rocky Knauer spielt mit den Größen seiner Zunft", ergänzt Hammer..

Auch Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller - als Jazz-Fan dürfte ihm der Abend besonders gefallen haben - war stolz auf die Qualität der Künstler Schwabmünchens. "Man sieht, Schwabmünchen ist nicht nur eine Sport- sondern auch eine Kulturstadt", freute er sich. Dabei verwies er auf das Wachstum der Kunst- und Kulturszene in den vergangenen Jahren. "Mittlerweile haben wir beinahe täglich eine interessante Veranstaltung", stellt der Bürgermeister fest.