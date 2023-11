Gala-Konzert: Musikgenuss mit Sandpapier und Dolby-Sourround

Beim Gala-Konzert des Bezirks 13 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund gibt es für die Besucher einen Hörgenuss. Fast 150 Musiker begeistern in der Schwabmünchner Stadthalle.

Alle Jahre wieder im Herbst treten zwei besondere Orchester des ASM Bezirk 13 in Schwabmünchen auf. Schon seit vielen Jahren sind die Auftritte des BJBO (Bezirksjugendblasorchester) fester Bestandteil im Schwabmünchner Konzertleben. Seit einigen Jahren bekommt der Nachwuchs dabei Verstärkung vom PRO13, sozusagen dem Gegenstück des BJBJ, denn dort spielen Musiker jenseits der 30.

Ein Wunschkonzert in der Stadthalle Schwabmünchen

In diesem Jahr haben sich die beiden Dirigenten – Thomas Hartmann beim PRO13 und Robert Hartmann fürs BJBO – auch wieder einiges einfallen lassen. Den Anfang des Abends gestaltete das PRO13 unter dem Titel „Wunschkonzert“. Denn diesmal wurden die Stücke nicht von Bundesdirigent Thomas Hartmann vorgegeben, sondern von den mehr als 60 Musikern aus 16 Vereinen ausgewählt.

Eine erneut beeindruckende Leistung zeigte das Bezirksjugendblasorchester des ASM Bezirk 13 mit seinem Dirigenten Robert Hartmann beim Galakonzert in der Schwabmünchner Stadthalle Foto: Christian Kruppe

Nur der staubigste Titel des Abends war Wunsch des Dirigentens. Da Thomas Hartmann bald in den Ruhestand gehen wird, ist er auf der Suche nach einem Hobby. So wie das Schnitzen von Klarinetten-Blättchen. Daher ergänzten drei Musiker das Stück „Sandpaper Ballet“ mit Schleifpapier und Holzstücken. Schon zuvor überraschten das PRO13 mit einer beeindruckenden Gesangseinlage.

Ein Erlebnis wie im Kinosaal

Den erfahrenen Musikern folgte nach einer kurzen Pause der nicht minder motivierte und begabte Nachwuchs. Und auch der hat sich eine Besonderheit einfallen lassen. Zum ersten Stück verteilten sich die mehr als 80 Musikanten nicht nur auf der Bühne. So entstand ein Klangbild wie in einem hochmodernen „Dolby-Sourround“-Kinosaal. Dirigent Robert Hartmann hob zwischen den Stücken die tolle Zusammenarbeit mit den Nachwuchskünstlern hervor, die ihrerseits ihren Taktgeber in Anlehnung an das gespielte Medley aus „The Greatest Showman“ als „The Greates Dirigent“ bezeichneten. Imposant gestaltete sich auch die Zugabe, zur der ein Marsch ausgewählt wurde, was sich ob der stolzen Zahl von 13 Posaunen im Orchester anbot.