Ein Gratis-Konzert für die Bewohner des AWO Seniorenheims in Schwabmünchen

2188 – so viele Musikstücke befinden sich derzeit im Notenarchiv des Musikverein Großaitingen. Warum das wichtig ist? Bei seinem Gartenfest hatte der Verein anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Blasmusik in Großaitingen“ ein Gewinnspiel mit genau dieser Schätzfrage veranstaltet.

Peter Burkhard verschätzt sich um lediglich 145 Stücke

Am nächsten dran an der richtigen Antwort war Peter Burkhard mit einer Differenz von 145 Stücken. Damit sicherte er sich den Hauptpreis: Eine Stunde Live-Blasmusik von der Musikkapelle Großaitingen.

Seinen Gewinn spendete er kurzerhand einem gemeinnützigen Zweck. So konnten sich nun die Bewohner des AWO Seniorenheims in Schwabmünchen über musikalische Unterhaltung zur Kaffeestunde freuen. (Sarah Stellinger)

