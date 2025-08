Schülerkonzert des Musikverein Walkertshofen

Mit verschiedensten Tönen, Instrumenten und Gesang hat die Jugend des Musikvereins Walkertshofen am Schülerkonzert einen musikalischen Nachmittag im Lagerhaus dargeboten.

D1-Bläserprüfung mit Bravour bestanden

Den Anfang machte die Jugendkapelle unter der Leitung von Roland Dworschak mit unter anderem dem „Beetle Boogie“ und „Y.M.C.A“. Anschließend wurden die Zuhörer mit Klängen von den Blockflötenkindern und den Schülern an Flügelhörnern, der Trompete, dem Euphonium, der Klarinette und der Querflöte in verschiedenste Genres entführt. Besonders hervorzuheben sind dieses Jahr zwei Jungmusiker, die in diesem Jahr ihre D1-Bläserprüfung mit Bravour bestanden haben. Laurin Drechsel und Luca Lehle bekamen im Rahmen des Konzerts ihre offizielle Ehrung mit Urkunde und Anstecknadel von Roland Dworschak (Ausbilder) und Michaela Müller (Vorsitzende) überreicht.

Neues Ausbildungsjahr startet im September

Den Abschluss sang der Kinderchor unter der Leitung von Daniela Dworschak mit dem „Allein-Lied“ und der „Ferienzeit“. Die Freude am Musizieren konnte man bei allen Jungmusikern und Jungmusikerinnen spüren. Ab September startet das neue Ausbildungsjahr mit der musikalischen Früherziehung, Blockflötenunterricht, dem Instrumentalunterricht und dem Gesang in den beiden Chören.

