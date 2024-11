Erinnerung an Heldinnen und Helden des Widerstands

Am 9. November 1938 setzten organisierte Schlägertrupps der Nazis jüdische Geschäfte, Gotteshäuser und andere Einrichtungen in Brand. Tausende Jüdinnen und Juden wurden misshandelt, verhaftet oder getötet. Jedes Jahr im November erinnert die Königsbrunner Stadtbücherei zusammen mit dem Kulturbüro in einer Veranstaltung an die Ereignisse von damals, als Deutschland von Verbrechern regiert wurde. In diesem Jahr las Tim Pröse aus seinem Buch „Wir Kinder des 20. Juli“. Darin kommen Nachfahren von Beteiligten am Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 zu Wort.

