Mysteriöse Spuren in Untermeitingen: Abriss legt jahrhundertealte Geschichte frei

Was zunächst wie ein gewöhnlicher Abriss erschien, entwickelte sich zu einer spannenden Spurensuche. An der Fuggerstraße in Untermeitingen, Richtung Graben, wurde kürzlich ein baufälliges Haus mit Holzverschalung abgerissen. Doch mit dem Entfernen des maroden Gebäudes gaben Erde und Mauerwerk Unerwartetes preis: Unklare Bodenverfärbungen, ein rätselhaftes Mauerfragment – und zahlreiche Fragen, die nun in Untermeitingen beschäftigen.

Maximilian Czysz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Untermeitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Untermeitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis