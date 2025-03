Nach Auffahrunfall: Vier Personen und ein Hund verletzt

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos hat sich am Samstagmittag in der Augsburger Straße in Schwabmünchen ereignet, dabei wurden vier Personen und ein Hund leicht verletzt. Ein 18-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Augsburger Straße Richtung Süden. Er übersah, dass die vorausfahrenden Autos verkehrsbedingt anhalten mussten, sodass es zu einem Auffahrunfall kam. Dabei wurde das angefahrene Auto auch auf das davorstehende Auto geschoben. Der junge Mann blieb unverletzt, aber sämtliche Insassen der beiden anderen Autos, darunter ein im Kofferraum befindlicher Hund, wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten ambulant am Unfallort. Der Sachschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt. (AZ)

