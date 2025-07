Nach Polizei-Razzia bei Hochzeit in Königsbrunn: Was sind überhaupt Friedensrichter?

Es ist ein Begriff, der aufhorchen lässt. Ein sogenannter Friedensrichter sollte wohl bei einer Hochzeit in Königsbrunn, die Mitte Juli 280 Polizisten auf den Plan gerufen hatte, Konflikte lösen - ohne die Justiz einzubinden. Die Gäste sollen überwiegend zu einem Familien-Clan gehört haben. Was machen Friedensrichter? Und welche Rolle spielen sie im Landkreis Augsburg?

Zwölf der 350 Hochzeitsgäste waren vorübergehend festgenommen worden. Viele der Gäste waren laut Medienberichten aus der Region München, aus Italien, Frankreich und Rumänien angereist. Zunächst waren die Ermittler davon ausgegangen, dass die Veranstaltung in München stattfindet. Zur Razzia ist es laut Polizei zum einen wegen Informationen zum sogenannten Friedensrichter gekommen, zum anderen, weil es einen Hinweis gab, wonach Waffen zur Feier gebracht werden sollten. Offenbar sollten „einzelne Personen massiv körperlich angegangen werden“, so die Ermittler.

Polizist über Friedensrichter: „Sie sind kein Kontrollorgan im Sinne des Rechtsstaates“

Friedensrichter, die inoffiziell zwischen oder innerhalb von Großfamilien vermitteln, sind nicht zu verwechseln mit der Amtsbezeichnung von Schiedspersonen im Freistaat Sachsen. Dort werden auch diese als Friedensrichter bezeichnet. Erstere agieren in der Regel außerhalb des staatlichen Rechtssystems. Es geht um eine Paralleljustiz. Schon 2015 übernahm Bayern den Vorsitz in einer bundesweiten Arbeitsgruppe gegen ebendiese.

Markus Trieb, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, teilt nach dem Einsatz in Königsbrunn auf Nachfrage mit: „Fakt ist, dass Friedensrichter keine Legislative, Judikative oder Exekutive ersetzen können und sollen. Sie sind kein Kontrollorgan im Sinne des Rechtsstaates.“ Rechtsstaatliche Befugnisse, um Straftaten zu verhindern oder zu verfolgen, die Sicherheit zu gewährleisten und Fehlverhalten zu sanktionieren, haben sie nicht. „Aus unserer Sicht muss bei Straftaten oder Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung die Polizei beziehungsweise Justiz immer noch der erste und hauptsächliche Ansprechpartner sein.“

Friedensrichter im Landkreis Augsburg? „Fall in Königsbrunn ist große Ausnahme“

Wenn der Friedensrichter schlichtet, geht es oft um Geld. In seinem Buch „Richter ohne Gesetz“ schreibt der Fernsehjournalist und promovierte Jurist Joachim Wagner: „Ob es zur Zahlung von Blutgeld kommt, wird in der Regel bei Schlichtungsgesprächen ausgehandelt.“ Das Blutgeld könne die Blutrache verhindern, also die Vergeltung eines Akts der Gewalt mit einer ebenso schweren Tat. Wird der Friedensrichter aktiv, wird oft die Arbeit für die echte Justiz umso schwerer. „Die Geschäftsgrundlage bei den meisten Verständigungen: die Beweislagen zugunsten mutmaßlicher Messerstecher, Entführer oder Erpresser verfälschen, um mildere Strafen oder sogar Straffreiheit für die Täter zu erwirken. Das geschieht in erster Linie dadurch, dass Täter, Opfer und andere Zeugen vor der Polizei oder bei Gericht Aussagen verweigern, bagatellisieren oder sich nicht mehr erinnern können“, heißt es im Buch.

Während aus manchen deutschen Großstädten gelegentlich über Fälle von Paralleljustiz mit Friedensrichtern zu lesen ist, bleibt deren Auftreten im Landkreis Augsburg bisher eine absolute Ausnahme. Laut Polizeisprecher Markus Trieb ist in den vergangenen zehn Jahren kein Fall bekannt, bei dem ein Friedensrichter aktiv war. „Ein Fall wie in Königsbrunn ist somit die große Ausnahme, zeigt aber auch, dass die Polizei im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten entsprechend handelt.“ (mit mcz)