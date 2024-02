Karl Georg Weckmer ist im Alter von 70 Jahren gestorben

Zusammen mit seiner Frau führte Karl Georg Weckmer 40 Jahre lang das bekannte Schwabmünchner Modehaus. Nun ist er gestorben.

Der bekannte Schwabmünchner Unternehmer Karl Georg Weckmer ist nach einer schweren Krankheit im Alter von 70 Jahren gestorben.

Er und seine Frau Gudrun führten das Modehaus Weckmer seit 1980 in fünfter Generation. Im Jahr 2020 gaben beide das Geschäft auf und gingen in den Ruhestand. 132 Jahre lang gehörte das Modehaus zum Stadtbild. Generationen von Schwabmünchnern kauften dort Stoffe, Handtücher, Jeanshosen, Blazer, Hemden, Blusen, Jacken und alles, was die Modewelt sonst noch zu bieten hat.

Einst startete der Laden im späten 19. Jahrhundert als „Schnitt-, Weiß-, Woll- und Kurzwarengeschäft“ auf dem Gelände des heutigen Eiscafé Venezia (ehemals Nusser). Wenige Jahre später wurde das Modehaus in der Ferdinand-Wagner–Straße oberhalb des Schrannenplatzes gebaut. Dort hatte es mehr als 100 Jahre seinen Sitz, wurde immer wieder umgebaut und erweitert. Der Umzug in die Fuggerstraße, wo das Modegeschäft bis zur Schließung untergebracht war, erfolgte erst im Jahr 2010.

Karl Georg Weckmer hinterlässt seine Ehefrau sowie vier Erwachsene Kinder.

Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung findet am Freitag, 1. März, ab 10 Uhr auf dem Friedhof in Schwabmünchen statt. (cako)