Streit in einem Auto ruft Polizei auf den Plan

In der Nacht auf Montag kam es zum verbalen Streit zwischen einer Frau und einem Mann in einem Auto, das in Walkertshofen am Straßenrand geparkt war. Als eine der Streife Polizei in Walkertshofen eintraf, war der Streit bereits gelöst. Es gab allerdings noch ein anderes Problem.

Die Frau am Steuer konnte nicht mehr fahren. Wie sich herausstellte, hatte sie einen Atemalkoholwert von etwa 0,8 Promille. Die Polizei unterband die Heimfahrt. (AZ)