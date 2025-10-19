Nasenbein gebrochen: Polizei ermittelt nach Schlägerei vor Disco in Untermeitingen

Vor einer Discothek in Untermeitingen ist es am Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Ein 23-Jähriger wurde dabei laut Polizei verletzt. Nach derzeitigen Ermittlungen waren offenbar vier Männer auf den 23-Jährigen losgegangen, der unter anderem einen Nasenbeinbruch erlitt und im Krankenhaus behandelt werden musste. Bislang wurde ein 21-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt. Wer Hinweise zu den weiteren Tätern oder zur Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwabmünchen unter Telefon (08232) 9606-0 zu melden. (AZ)

