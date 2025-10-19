Icon Menü
Nasenbein gebrochen: Polizei ermittelt nach Schlägerei in Untermeitingen

Untermeitingen

Nasenbein gebrochen: Polizei ermittelt nach Schlägerei vor Disco in Untermeitingen

Ein 23-Jähriger muss nach einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Diskothek ins Krankenhaus. Mehrere junge Leute sollen auf ihn losgegangen sein.
    Eine körperliche Auseinandersetzung gab es am Sonntagmorgen in Untermeitingen.
    Eine körperliche Auseinandersetzung gab es am Sonntagmorgen in Untermeitingen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Vor einer Discothek in Untermeitingen ist es am Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Ein 23-Jähriger wurde dabei laut Polizei verletzt. Nach derzeitigen Ermittlungen waren offenbar vier Männer auf den 23-Jährigen losgegangen, der unter anderem einen Nasenbeinbruch erlitt und im Krankenhaus behandelt werden musste. Bislang wurde ein 21-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt. Wer Hinweise zu den weiteren Tätern oder zur Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwabmünchen unter Telefon (08232) 9606-0 zu melden. (AZ)

