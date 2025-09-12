Heimatentdecker: Der Landkreis von oben

Das große Sommerrätsel 2025 ist beendet. Heimatentdecker haben trotzdem noch eine Chance, am Rätselspaß teilzunehmen. Einsendeschluss ist der 15. September, 12 Uhr. Wer will, kann sich alle Luftbilder, die in den vergangenen Wochen gezeigt wurden, online noch einmal anschauen.
Eine knifflige Herausforderung
Gesucht werden beim Sommerrätsel große und kleine Orte im Landkreis Augsburg. Manchmal sind auch Sehenswürdigkeiten abgebildet. „Schau‘ genau“ enthält außerdem eine besondere Herausforderung, die in den kommenden Tagen aufgelöst wird.
Zehn richtige Lösungen sind nötig
Wer beim Rätsel mitmachen will, muss mindestens zehn Orte richtig benennen. Die Antworten sollten gesammelt per Mail an die Redaktion in Schwabmünchen oder in Gersthofen geschickt werden. Die Mail-Adressen lauten: redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de und redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Wer will, kann seine Liste der Ortsnamen auch per Post schicken. Die Adressen der Redaktionen lauten: Schwabmünchner Allgemeine, Kaufbeurer Straße 3, 86830 Schwabmünchen und Augsburger Landbote, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen. (mcz)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden