Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Nehmen Sie an unserem Sommerrätsel teil: Finden Sie Orte im Landkreis Augsburg!

Landkreis Augsburg

Heimatentdecker: Der Landkreis von oben

Bis zum 15. September können alle Leser und Leserinnen noch am Sommerrätsel teilnehmen.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Rätsel 1
    Rätsel 1 Foto: Marcus Merk

    Das große Sommerrätsel 2025 ist beendet. Heimatentdecker haben trotzdem noch eine Chance, am Rätselspaß teilzunehmen. Einsendeschluss ist der 15. September, 12 Uhr. Wer will, kann sich alle Luftbilder, die in den vergangenen Wochen gezeigt wurden, online noch einmal anschauen.

    Eine knifflige Herausforderung

    Gesucht werden beim Sommerrätsel große und kleine Orte im Landkreis Augsburg. Manchmal sind auch Sehenswürdigkeiten abgebildet. „Schau‘ genau“ enthält außerdem eine besondere Herausforderung, die in den kommenden Tagen aufgelöst wird.

    Zehn richtige Lösungen sind nötig

    Wer beim Rätsel mitmachen will, muss mindestens zehn Orte richtig benennen. Die Antworten sollten gesammelt per Mail an die Redaktion in Schwabmünchen oder in Gersthofen geschickt werden. Die Mail-Adressen lauten: redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de und redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Wer will, kann seine Liste der Ortsnamen auch per Post schicken. Die Adressen der Redaktionen lauten: Schwabmünchner Allgemeine, Kaufbeurer Straße 3, 86830 Schwabmünchen und Augsburger Landbote, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen. (mcz)

    Rätsel 2
    Rätsel 2 Foto: Marcus Merk
    Rätsel 3
    Rätsel 3 Foto: Marcus Merk
    Rätsel 4
    Rätsel 4 Foto: Maximilian Czysz
    Rätsel 5
    Rätsel 5 Foto: Marcus Merk
    Rätsel 6
    Rätsel 6 Foto: Maximilian Czysz
    Rätsel 7
    Rätsel 7 Foto: Marcus Merk
    Rätsel 8
    Rätsel 8 Foto: Marcus Merk
    Rätsel 9
    Rätsel 9 Foto: Maximilian Czysz
    Rätsel 10
    Rätsel 10 Foto: Marcus Merk
    Rätsel 11
    Rätsel 11 Foto: Maximilian Czysz
    Rätsel 12
    Rätsel 12 Foto: Marcus Merk
    Rätsel 13
    Rätsel 13 Foto: Maximilian Czysz
    Rätsel 14
    Rätsel 14 Foto: Marcus Merk
    Rätsel 15
    Rätsel 15 Foto: Karl Rosengart
    Rätsel 16
    Rätsel 16 Foto: Marcus Merk
    Rätsel 17
    Rätsel 17 Foto: Karl Rosengart
    Rätsel 18
    Rätsel 18 Foto: Karl Rosengart
    Rätsel 19
    Rätsel 19 Foto: Marcus Merk
    Rätsel 20
    Rätsel 20 Foto: Karl Rosengart
    Rätsel 21
    Rätsel 21 Foto: Karl Rosengart
    Rätsel 22
    Rätsel 22 Foto: Marcus Merk
    Rätsel 23
    Rätsel 23 Foto: Karl Rosengart
    Rätsel 24
    Rätsel 24 Foto: Marcus Merk
    Rätsel 25
    Rätsel 25 Foto: Marcus Merk
    Rätsel 26
    Rätsel 26 Foto: Karl Rosengart
    Rätsel 27
    Rätsel 27 Foto: Maximilian Czysz
    Rätsel 28
    Rätsel 28 Foto: Maximilian Czysz
    Rätsel 29
    Rätsel 29 Foto: Karl Rosengart
    Rätsel 30
    Rätsel 30 Foto: Karl Rosengart
    Rätsel 31
    Rätsel 31 Foto: Maximilian Czysz
    Rätsel 32
    Rätsel 32 Foto: Marcus Merk
    Rätsel 33
    Rätsel 33 Foto: Karl Rosengart
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden