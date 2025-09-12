Heimatentdecker: Der Landkreis von oben

Das große Sommerrätsel 2025 ist beendet. Heimatentdecker haben trotzdem noch eine Chance, am Rätselspaß teilzunehmen. Einsendeschluss ist der 15. September, 12 Uhr. Wer will, kann sich alle Luftbilder, die in den vergangenen Wochen gezeigt wurden, online noch einmal anschauen.

Eine knifflige Herausforderung

Gesucht werden beim Sommerrätsel große und kleine Orte im Landkreis Augsburg. Manchmal sind auch Sehenswürdigkeiten abgebildet. „Schau‘ genau“ enthält außerdem eine besondere Herausforderung, die in den kommenden Tagen aufgelöst wird.

Zehn richtige Lösungen sind nötig

Wer beim Rätsel mitmachen will, muss mindestens zehn Orte richtig benennen. Die Antworten sollten gesammelt per Mail an die Redaktion in Schwabmünchen oder in Gersthofen geschickt werden. Die Mail-Adressen lauten: redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de und redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Wer will, kann seine Liste der Ortsnamen auch per Post schicken. Die Adressen der Redaktionen lauten: Schwabmünchner Allgemeine, Kaufbeurer Straße 3, 86830 Schwabmünchen und Augsburger Landbote, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen. (mcz)

Icon vergrößern Rätsel 2 Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 2 Foto: Marcus Merk

Icon vergrößern Rätsel 3 Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 3 Foto: Marcus Merk

Icon vergrößern Rätsel 4 Foto: Maximilian Czysz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 4 Foto: Maximilian Czysz

Icon vergrößern Rätsel 5 Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 5 Foto: Marcus Merk

Icon vergrößern Rätsel 6 Foto: Maximilian Czysz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 6 Foto: Maximilian Czysz

Icon vergrößern Rätsel 7 Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 7 Foto: Marcus Merk

Icon vergrößern Rätsel 8 Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 8 Foto: Marcus Merk

Icon vergrößern Rätsel 9 Foto: Maximilian Czysz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 9 Foto: Maximilian Czysz

Icon vergrößern Rätsel 10 Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 10 Foto: Marcus Merk

Icon vergrößern Rätsel 11 Foto: Maximilian Czysz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 11 Foto: Maximilian Czysz

Icon vergrößern Rätsel 12 Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 12 Foto: Marcus Merk

Icon vergrößern Rätsel 13 Foto: Maximilian Czysz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 13 Foto: Maximilian Czysz

Icon vergrößern Rätsel 14 Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 14 Foto: Marcus Merk

Icon vergrößern Rätsel 15 Foto: Karl Rosengart Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 15 Foto: Karl Rosengart

Icon vergrößern Rätsel 16 Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 16 Foto: Marcus Merk

Icon vergrößern Rätsel 17 Foto: Karl Rosengart Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 17 Foto: Karl Rosengart

Icon vergrößern Rätsel 18 Foto: Karl Rosengart Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 18 Foto: Karl Rosengart

Icon vergrößern Rätsel 19 Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 19 Foto: Marcus Merk

Icon vergrößern Rätsel 20 Foto: Karl Rosengart Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 20 Foto: Karl Rosengart

Icon vergrößern Rätsel 21 Foto: Karl Rosengart Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 21 Foto: Karl Rosengart

Icon vergrößern Rätsel 22 Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 22 Foto: Marcus Merk

Icon vergrößern Rätsel 23 Foto: Karl Rosengart Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 23 Foto: Karl Rosengart

Icon vergrößern Rätsel 24 Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 24 Foto: Marcus Merk

Icon vergrößern Rätsel 25 Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 25 Foto: Marcus Merk

Icon vergrößern Rätsel 26 Foto: Karl Rosengart Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 26 Foto: Karl Rosengart

Icon vergrößern Rätsel 27 Foto: Maximilian Czysz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 27 Foto: Maximilian Czysz

Icon vergrößern Rätsel 28 Foto: Maximilian Czysz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 28 Foto: Maximilian Czysz

Icon vergrößern Rätsel 29 Foto: Karl Rosengart Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 29 Foto: Karl Rosengart

Icon vergrößern Rätsel 30 Foto: Karl Rosengart Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 30 Foto: Karl Rosengart

Icon vergrößern Rätsel 31 Foto: Maximilian Czysz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 31 Foto: Maximilian Czysz

Icon vergrößern Rätsel 32 Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 32 Foto: Marcus Merk

Icon vergrößern Rätsel 33 Foto: Karl Rosengart Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rätsel 33 Foto: Karl Rosengart