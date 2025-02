Neuauflage des Schwabmünchner Stadtgutscheins ist erhältlich

Den Stadtgutschein der Werbegemeinschaft Schwabmünchen gibt es schon lange. Doch nun hat er eine Auffrischung und ein paar praktische Ergänzungen erhalten. Der einst längliche Papiergutschein ist nun als wiederaufladbare Plastikkarte im Kreditkartenformat zu haben. Zwei Designs stehen zur Auswahl. Der Gutschein kann zudem, anders als bislang, gestückelt in verschiedenen Läden eingelöst werden. Der Restbetrag bleibt einfach auf der Karte. Die Gutscheine können aktuell bei Optik Jauchmann in der Luitpoldstraße und bei E-Mobil Wiedenmann in der Bahnhofstraße erworben und mit einem Betrag von bis zu 250 Euro aufgeladen werden. Mit dem Stadtgutschein will die Werbegemeinschaft den lokalen Einzelhandel unterstützen, sagt Projekt- und Veranstaltungsmanagerin Annika Bast: „Wir versuchen, die Menschen vom Onlinehandel zurück in die Stadt zu holen.“ Mehr als 20 Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen in Schwabmünchen nehmen den Gutschein an. Eine genaue Auflistung gibt es auf der Internetseite der Werbegemeinschaft, dort kann man einen Gutschein auch online zum Herunterladen bestellen, wenn es einmal schnell gehen muss. Auch Arbeitgeber können die Gutscheine als steuerfreie Sachzulage für ihre Mitarbeiter ausgeben. Die monaltiche Aufladung von 50 Euro erfolgt in Verbindung mit einer App automatisch.

