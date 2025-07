Neue Singoldbrücke offiziell freigegeben

Nachdem 2022 Schäden am Tragwerk an der alten Singoldbrücke „Wiesensteige“ im Singoldpark entdeckt worden waren, wurde ein Neubau erforderlich. Die alte Brücke in Bobingen musste abgelastet und für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Die Brücke dient der Verbindung des Singoldparks mit der Krumbacher Straße. Genutzt wird sie hauptsächlich von Kindern und Eltern als Hauptzugang zur Kindertagesstätte Wasserschloss. Aber auch für Spaziergänger und zum Erreichen des Parks ist die Brücke wichtig. Da sie ebenso von Fahrzeugen des Bauhofes genutzt wird, ist die Brücke mit einer Traglast von fünf Tonnen konzipiert worden. Das moderne Bauwerk fügt sich harmonisch in die Parkarchitektur ein und passt farblich zum dahinterliegenden Kindergartenbau.

Die dicken Holme am Geländer tragen die Brücke

Beim Betrachten der neuen Brücke fallen die, im Vergleich zum restlichen Bauwerk, auffällig großen Holme am Geländer der Brücke auf. Das habe einen konstruktionstechnischen Hintergrund, erklärte Martin Weis vom Bobinger Tiefbauamt. „Wir mussten bei der Planung die jetzt gültigen Höchstwasserstände eines hundertjährigen Hochwassers der Singold berücksichtigen. Dadurch musste sich der Durchlass erhöhen. Bei normaler Bauweise hätten wir die Zufahrtsrampen zur Brücke um einiges anheben müssen.“ So wurde im Bauausschuss beschlossen, das Tragwerk als beidseitig verlaufende Fachwerkträger zu bauen. Somit gibt es unter der Brückenplatte keine Tragwerkskonstruktion und die Höhe der Zufahrten konnte weitgehend erhalten bleiben. Dadurch reichte eine nur geringfügige Erhöhung der Rampen aus.

Nach dem Planungsbeginn im Januar 2023 konnte das Bauwerk jetzt offiziell freigegeben werden. Die Gesamtkosten für den neuen Singoldübergang belaufen sich auf rund 400.000 Euro. In seiner kurzen Ansprache wies Bobingens Bürgermeister Klaus Förster darauf hin, dass es in Bobingen viele ähnliche Brückenbauwerke, darunter einige größere wie zum Beispiel die Wertachbrücke am Krankenhaus, gebe, die in den nächsten Jahren ebenfalls erneuert werden müssten.