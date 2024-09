Neue Brücke im Singoldpark

Die Singoldbrücke im gleichnamigen Park in Bobingen wird derzeit neu gebaut. Nötig geworden war die neue Brücke, da das alte Bauwerk nicht mehr die vorgeschriebene Tragfähigkeit aufgewiesen hatte. Über die neue Brücke sollen in Zukunft Eltern ihre Kinder vom Parkplatz aus in die neue Kindertagesstätte, die ebenfalls gerade im Bau ist, gebracht werden. Die Fertigstellung des Brückenneubaus ist für Mitte bis Ende Oktober geplant. Text/Foto: Elmar Knöchel

Elmar Knöchel