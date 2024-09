Martina Biberacher tritt als neue Klinikseelsorgerin in Wertachkliniken an

Klinikseelsorger Winfried Eichele verlässt nach neun Jahren die Wertachkliniken auf eigenen Wunsch, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Martina Biberacher übernimmt seine Tätigkeit. Die verheiratete, dreifache Mutter ist seit ihrer Jugend fest in der katholischen Kirche verwurzelt. An den Wertachkliniken wird sie jedoch unabhängig von Konfession und Weltanschauung für die Patienten und deren Angehörige da sein.

Klinik-Vorstand Martin Gösele zeigt sich erfreut, dass die Diözese Augsburg den Wertachkliniken auch weiterhin eine Klinikseelsorgerin zur Verfügung stellt: „Wir wissen alle, der Körper heilt besser, wenn es der Seele gut geht.“ Auch Pfarrer Leutgäb aus Schwabmünchen und Pfarrer Ehehalt aus Bobingen betrachten die Klinikseelsorge als ein Geschenk und freuen sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Klinikseelsorgerin.

Die neue Seelsorgerin war bereits an der Uniklinik Augsburg tätig

Martina Biberacher hat in Augsburg und Würzburg Theologie studiert und eine Ausbildung zur Klinikseelsorge absolviert. Sie war in der Altenseelsorge tätig und hat in der Uniklinik in Augsburg bereits erste Erfahrungen in der Klinikseelsorge gemacht. Die gebürtige Mainzerin ist in Aichach aufgewachsen und ein gutes Miteinander ist ihr sehr wichtig. Das ergebe sich erst mit der Zeit, weiß sie selbst. „Ich besuche gerne alle Patientinnen und Patienten, werde das aber wohl zeitlich nicht schaffen“, sagt sie. Falls sie von den Patienten nicht persönlich angesprochen werde, sei es gut, wenn sie vom Pflegepersonal erfahre, dass ein Mensch eventuell auf sie warte.

Patienten und deren Angehörige können das Pflegepersonal informieren, oder Martina Biberacher direkt per E-Mail unter martina.biberacher@wertachkliniken.de oder telefonisch in Bobingen unter 08232-508 860 und in Schwabmünchen unter 08234-80 5695 kontaktieren.

Gottesdienste in den Klinikkapellen ergänzen die Seelsorge weiterhin

Die katholischen Gottesdienste in den Klinikkapellen finden weiterhin am Dienstag, in Bobingen um 18.30 Uhr und in Schwabmünchen um 18 Uhr, statt und werden im Klinik-TV übertragen. Die katholischen Pfarrer, Dominic Ehehalt in Bobingen und Christoph Leutgäb in Schwabmünchen, bieten auf Anfrage auch an, die Sakramente auf dem Zimmer zu feiern. Darüber hinaus stellen die Wertachkliniken für Ihre Patienten gerne den Kontakt zu deren eigener, religiöser Gemeinde her, falls dies gewünscht wird.

Martina Biberacher wird Montag bis Freitag jeweils abwechselnd in Bobingen und Schwabmünchen vor Ort sein und ist am Sonntag bei Bedarf ebenfalls über das Klinikpersonal erreichbar. (AZ)