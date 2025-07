Neue Poststation in Langerringen

Nur wenige Wochen nach der Schließung der Poststelle im Rathaus hat Langerringen wieder eine Poststation, an der alle gängigen Postdienstleistungen erledigt werden können. Zwar ist an dem neu entwickelten Automaten kein Personal vorhanden, aber dafür steht der Service rund um die Uhr auch an Wochenenden und Feiertagen zur Verfügung. Die neue Poststation 702 steht in der Hauptstraße 53 an der Nordseite des V-Mini-Marktes.

So funktioniert die neue Poststation

Dort können Brief- und Paketmarken gekauft werden. Im integrierten Briefkasten können die Briefe gleich eingeworfen und Pakete in einem der 52 Paketfächer je nach Größe aufgegeben werden. Das passende Fach öffnet sich nach Einscannen des Codes auf der zuvor ausgedruckten Paketmarke. Auch der Empfang von DHL-Paketen ist an der Langerringer Poststation möglich. Für diesen Service ist wie bei den Packstationen eine einmalige Registrierung erforderlich.

Hier gibt es Hilfe bei der Bedienung

Bürgermeister Markus Knoll freut sich über die neue Poststation: „Sie wird dem ganz überwiegenden Bedarf unserer Bürgerschaft an Postdienstleistungen sicherlich sehr viel flexibler gerecht als die frühere Poststelle im Rathaus. Ich bin überzeugt, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger die Poststation bald schon für sich entdecken werden. Gleichzeitig sehe ich natürlich, dass sich vor allem ältere Menschen mit dem Angebot schwertun werden. Sie können aber gerne im Rathaus, bei der Seniorenberatung im Schorerhof oder einfach beim Personal im V-Mini um Hilfe bitten.“ Auch Markus Ehm, Regionaler Politikbeauftragter der DHL-Group, bekräftigte das Angebot, postalische Leistungen auf möglichst bequeme Weise zu nutzen. „An vielen Stellen erleichtern uns Automationslösungen bereits das alltägliche Leben, seien es Geld- oder Ticketautomaten und eben auch DHL-Pack- und Poststationen“, sagte er bei der Inbetriebnahme. Die ersten Pakete übergab er gleich an Bürgermeister Knoll. Sie enthielten gelbe Post-Bobbycars für die Kindergärten in Langerringen und Gennach.