Sie versteht sich als „Hoffnungsbringerin“

Wie kam es, dass Sie sich für die Arbeit als Seelsorgerin entschieden haben?

MARTINA BIBERACHER : Ich habe meinen Beruf mit 17 Jahren gewählt. Bei meiner ersten Anstellung in einer Pfarrei wurde ich ohne große Vorbereitung ins Krankenhaus und ins Pflegeheim geschickt, mit dem Auftrag: „Du bringst die Kommunion. Nimm dir Zeit für die Leute.“ Ein älterer Pfarrer gab mir den Tipp: „Sie können auch mal beten“ (lacht). Nachdem die Schwellenangst überwunden war, sind die Begegnungen sehr schön gewesen. Außerdem war es eine Aufgabe, die frei von Hektik, Stress und Produktionsdruck war. Dabei kam ich selber runter. Das tat mir gut.

Was hat Sie besonders begeistert?

BIBERACHER: Es war eine ganz neue Erfahrung, dass wildfremde Menschen sich mir – die ich ja auch eine Wildfremde war – so geöffnet haben. Ohne, dass ich eine Vorleistung gegeben hätte.

Gibt es Situationen, die für Sie sehr schwer zu ertragen sind?

BIBERACHER: Richtig schwer ist es, wenn sich jemand nicht mehr verbal äußern kann, aber mir gern etwas sagen möchte. Wenn jemand verzweifelt versucht, mir mit Händen und Gesicht etwas zu sagen – und ich stehe da und verstehe es nicht. Schwer zu ertragen ist auch, wenn Patienten es mit der Familie schwer haben. Zum Beispiel, wenn sie den Eindruck haben, die erwachsenen Kinder wollten gar nichts mehr von ihnen wissen, würden nicht zum Begräbnis kommen oder sind nur aufs Geld aus. Mir hat mal jemand geschildert, dass der Enkel unverblümt gefragt hat: „Oma, wie lang willst du denn noch leben? Deine Wohnung könnte ich brauchen.“ Das ist kaum zu ertragen, was die Menschen aushalten müssen.

Gibt es Situationen, die sich unverhofft zum Guten gewandt haben?

BIBERACHER: Die Frage ist: Was bedeutet, sich zum Guten wenden? Auch ein gutes Sterben kann gut sein, wenn jemand sterben darf. Ich glaube, dass sich letztlich alles zum Guten wendet.

Gab es einen Fall, der Sie besonders berührt hat?

BIBERACHER: Im November gab es eine Aussöhnung zwischen einem Patienten und seinem erwachsenen Kind. Ich habe erfahren, dass eine Ärztin das Kind angerufen hat. Das Kind ist tatsächlich hergekommen und es gab eine Begegnung. Für mich ist das eine Wendung zum Guten, auch wenn der Patient wenige Tage später verstorben ist. Er konnte in dem Bewusstsein sterben, sein erwachsenes Kind noch einmal gesehen zu haben.

Im Pfarrbrief vom Dezember bezeichnen Sie sich als Hoffnungsbringerin. Wie ist das gemeint?

BIBERACHER: Ich kann keine Hoffnung vermitteln, dass eine Krankheit geheilt wird. Aber wir haben die Hoffnung auf die Wiederauferstehung und auf Gottes Beistand.

Welche Rolle spielen Glaube und Liebe bei Ihrer Arbeit?

BIBERACHER: Ich versuche immer zu beten – kleine Stoßgebete vor oder während des Besuchs. Das brauche ich auch für mich, wenn ich mich beklommen fühle. Und die Liebe ist meine Aufgabe. Ich möchte Gottes Liebe bezeugen, indem ich dem Patienten meine Zeit und Aufmerksamkeit schenke.

Passiert es auch, dass Patienten nicht gläubig sind und davon nichts hören wollen?

BIBERACHER: Generell darf mein Gegenüber das Gesprächsthema bestimmen. Wenn jemand gleich sagt, er ist nicht gläubig, aus der Kirche ausgetreten, enttäuscht oder skeptisch, dann ist das für mich genauso in Ordnung.

Menschen meinen manchmal, allein mit ihrem Leid fertig werden zu müssen. Warum stimmt das nicht?

KELM: Der Meinung bin ich nicht unbedingt. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen das bis zum letzten Atemzug mit sich allein ausmachen wollen. Gott ist immer noch da, vielleicht sprechen sie mit Gott oder Gott mit ihnen. Oder sie wollen selbst nachdenken. Der Patient hat das Recht, zu entscheiden, ob und mit wem er spricht.

Was sagen Sie Menschen, die zögern, sich an einen Seelsorger zu wenden?

BIBERACHER: Im Patientenzimmer sage ich: „Ist okay. Sie müssen nicht.“ Ich würde nie jemanden drängen. Ich würde vielleicht sagen: „Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Und wenn Sie jemanden zum Reden brauchen, dann suchen Sie sich wen. Egal wen.“

Zur Person Wenn alles sich verdunkelt, dann ist sie da – die katholische Klinikseelsorgerin Martina Biberacher. Seit September steht sie Patienten der Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen zur Seite. Alles an ihrer Erscheinung – die leise Stimme, das offene Lächeln, die zurückhaltende Gestik – unterstreichen die Eigenschaften, auf die sie Wert legt: „Mir ist es wichtig, meinen Patienten gegenüber vorsichtig und unaufdringlich zu sein. Ansonsten versuche ich, aufmerksam und achtsam zu sein – und zuverlässig“, sagt Martina Biberacher. In der katholischen Seelsorge ist sie seit über 25 Jahren tätig.