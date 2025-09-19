Icon Menü
Neue Spielplatzsatzung in Großaitingen: Spielplatzpflicht und Ablöseregelungen erläutert

Großaitingen

Neue Regeln für Spielplätze in Großaitingen

In welchen Wohnanlagen Spielplätze verpflichtend sind oder auch zugunsten öffentlicher Anlagen abgelöst werden können.
Von Hieronymus Schneider
    Die Spielplätze in Großaitingen, hier in der Krautgartenstraße, könnten durch Ablösezahlungen der Bauträger verbessert werden.
    Die Spielplätze in Großaitingen, hier in der Krautgartenstraße, könnten durch Ablösezahlungen der Bauträger verbessert werden. Foto: Hieronymus Schneider

    Für die Planer von Wohnanlagen dürfte die neue Spielplatzsatzung von Bedeutung werden. Bisher war in der Bayerischen Bauordnung geregelt, dass bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen ein Spielplatz angelegt werden muss. Diese Pflicht wurde aus der Bauordnung gestrichen. Stattdessen erhielten die Gemeinden die Befugnis, durch eine Satzung eine Spielplatzpflicht bei Gebäuden mit mehr als fünf Wohnungen zu begründen. Dies hat jetzt der Großaitinger Gemeinderat mit der zum 1. Oktober in Kraft tretenden Satzung auch getan. Sehr wichtig war dem Gremium, dass eine Möglichkeit zur Ablösung dieser Pflicht durch Geldleistung geschaffen werde. Denn diese Summe könne die Gemeinde in die Verbesserung der öffentlichen Spielplätze investieren und das sei auch für Kinder attraktiver als viele kleine Spielplätze mit nur geringer Ausstattung.

