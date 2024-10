Über 77.000 Wertstofftonnen für das Augsburger Land

Nach Allerheiligen werden die neuen Wertstofftonnen im Landkreis Augsburg ausgeliefert. Nach aktuellem Stand sind das 77.500 Tonnen und 3500 Container. Ab Januar werden die neuen Wertstofftonnen erstmals geleert. Die Gelben Säcke sind damit Geschichte. Der Wechsel schlug zuletzt Wellen. Kritik entbrannte vor allem an der Größe der neuen Tonnen: Sie sollen 240 Liter fassen und alle 14 Tage geleert werden. Geht‘s nicht doch ein bisserl kleiner?

Kreisverwaltungschef Michael Püschel erklärte am Montag im Kreistag, dass die Wertstofftonne der erste Baustein des Wertstoffhofkonzepts 2035 sei. Der Begriff Gelbe Tonne sei falsch. Denn die neue Wertstofftonne fasse viel mehr als der Gelbe Sack, der bald der Vergangenheit angehört. Konkret: Entsorgt werden können neben allen Verkaufsverpackungen auch andere Haushaltsgegenstände aus Kunststoff und Metall.

Das darf in die neue Wertstofftonne Verpackungen wie



- Getränke- und Milchtüten, Kunststoffflaschen



- Konservendosen, Folientüten, Alufolie, leere Tuben, Styropor



- Imbissschalen



- Farbeimer (pinselrein und sauber)



- Alu-Schalen von Fertiggerichten



- Verpackungsstyropor



Haushalts- und Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff und Metall wie



- Kerzenhalter



- Aufbewahrungsdosen



- Töpfe, Pfannen, Siebe, Kämme/Bürsten, Essbesteck



- Eimer, Becher, Schüsseln, Gießkannen, Schalen



- Backbleche



- Kinderspielzeug, Klarsichthüllen, Blumentöpfe



- Werkzeug, Nägel, Draht, Schrauben und vieles mehr

Kreisrätin Gabriele Olbrich Krakowitzer (ÖDP) erneuerte ihre Kritik an den großen Tonnen. Sie hält es nicht für nachvollziehbar, dass es keine 120-Liter-Tonnen geben soll. In der jüngsten Kreistagssitzung sagte sie, dass die Industrie mittlerweile weniger Plastik produziere. Dem müsse doch auch durch die Größe der Tonne Rechnung getragen werden. Der Schwabmünchner Bürgermeister Lorenz Müller (CSU) hielt ihr entgegen: „Wenn jemand Müll vermeiden will, dann kann er das doch machen und muss nicht die Tonne befüllen. Er kann sie auch einfach in den Keller stellen.“ Konstruktiv blieb Silvia Daßler (Grüne). Sie hält die angebotene Nachbarschafts-Wertstofftonne für eine „super Sache“, denn durch sie spare sich die Müllabfuhr einen Stopp.

Keine „Bürokratiermonster“ erschaffen

Wie berichtet, können sich Nachbarn eine Wertstofftonne teilen. Kreisverwaltungschef Püschel erklärte, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb sehr großzügig bei entsprechenden Anträgen verfahren sei. Die Anträge seien auch keine „Bürokratiemonster“. Im Gegenteil: Die Mitarbeiter hätten oft schon ausgefüllte Bögen vorlegt, um zu helfen.

Bis Ende September konnten sich Grundstückseigentümer melden, wenn sie mit der für sie vorgeschlagenen Tonnen-Ausstattung nicht einverstanden waren. Eine eigene Hotline wurde eingerichtet. Die Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs, Daniela Bravi, hatte auch unangenehme Erfahrungen gemacht. „Wir haben versucht, aufzuklären. Aber man dringt nicht bei jedem durch.“ Landrat Sailer ist trotzdem guter Dinge. Er ist sich sicher, dass die Wertstofftonne nach einer gewissen Zeit akzeptiert wird. „Nach einem Jahr sind alle zufrieden und sagen: Es ist gut so.“