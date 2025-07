Neuer Vorsitzender des CSU-Ortsverbands sucht Dialog mit den Bürgern

Bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbands Königsbrunn trat der Ortsvorsitzende Maximilian Wellner nicht mehr zur Wahl an. Er erklärte, dass sich die CSU in Königsbrunn breiter aufstellen müsse gemäß dem Motto „Näher am Menschen“. Zu seinem Nachfolger wurde mit großer Mehrheit CSU-Mitglied und Stammtisch-Organisator Gerhard Roth gewählt. Neu im Vorstand sind als Beisitzerin Irina Ionescu-Cojocaru, als Beisitzer Dr. Savas Öz und für die Rechnungsprüfung Gabi Dreisbach. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Bürgermeister Franz Feigl gratulierte den Vorstandsmitgliedern. Die wichtigste Aufgabe für den neu gewählten Vorstand sei die Vorbereitung für die Kommunalwahl 2026. Obwohl die CSU in den jüngsten Wahlen immer zugelegt habe, hätten sich die Herausforderungen an den Wahlkampf geändert. „Wir begegnen dieser Aufgabe konstruktiv und suchen den Dialog mit den Königsbrunner Bürgern“, sagte Gerhard Roth. „Und deshalb wird es neben den vielen Veranstaltungen im Ortsverband den beliebten monatlichen CSU-Stammtisch weiterhin geben.“

