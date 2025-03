Neuer Feuerwehrkommandant in Walkertshofen

Oftmals haben es Vereine schwer, Freiwillige zu finden, die ein Ehrenamt übernehmen wollen. Bei der Feuerwehr in Walkertshofen ist das scheinbar nicht der Fall, und die Wahl des Kommandanten und der Stellvertreter während der jüngsten Feuerwehrversammlung im Lagerhaus war daher spannend. Denn es gab mehrere Bewerber. Neu ist zudem, dass es nun künftig nicht nur einen, sondern zwei Stellvertreter gibt. Bisher waren Anton Knoll als Erster und Albert Lutz als Zweiter Kommandant tätig.

Zur Wahl stellten sich Marcus Donié, Maximilian Bäuerle und Christian Miller. Zum Kommandanten mit den meisten Stimmen wurde schließlich Marcus Donié gewählt, Erster Stellvertreter wurde Maximilian Bäuerle und Zweiter Stellvertreter Christian Miller. Die neu Gewählten wollen nun im Dreierteam gemeinsam arbeiten. Donié betonte, dass jeder seinen Aufgabenbereich erhält und nicht nur als Stellvertreter fungieren wird. Er sagte: „Für mich ist die Feuerwehr keine Einzelleistung, und deshalb werde ich meinen Fokus auf die Zusammenarbeit im Team legen.“ Donié möchte die Arbeit seines Vorgängers weiterführen, aber auch neue Akzente setzen.

Emotionale Worte zum Abschied

Ein wenig emotional waren danach die Worte des bisherigen Kommandanten Anton Knoll, der das Amt zwölf Jahre als Erster und sechs Jahre als Zweiter Kommandant ausführte und sich nach 18 Jahren entschieden hatte, aufzuhören. „Es war eine schöne Zeit. Aber ohne euch und ohne den Rückhalt meines Stellvertreters hätte ich diese Aufgabe nicht ausführen können“, sagte er zu seinen Feuerwehrkollegen. Während seiner Zeit als Kommandant wurde das neue Feuerwehrhaus errichtet, ein neues Feuerwehrfahrzeug angeschafft und er setzte sich für die Jugendarbeit ein. Knoll wird weiterhin als Gruppenführer tätig sein. Näher ging er während der Versammlung auch auf die Einsätze im vergangenen Jahr ein, zu denen vor allem der herausfordernde Starkregen im Juni vergangenen Jahres zählte, als auch technische Hilfeleistungen. „Richtig klasse fand ich, als Freiwillige während des Hochwassers sich bereit erklärten, uns Feuerwehrkameraden zu helfen oder uns Getränke und Essen angeboten haben“, sagte er. Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wird die Feuerwehr immer öfter gerufen. Deswegen werden die Feuerwehrmitglieder an einem Erste-Hilfe-Kurs teilnehmen.

Große Feier zum 150-jährigen Jubiläum

Auch die Feuerwehr in Walkertshofen wird nächstes Jahr ihr 150-jähriges Vereinsjubiläum vom 14. bis 16. August feiern und dafür ein Festzelt aufbauen, berichtete Vorsitzender Karl Bauer. Neben dem Fest in Walkertshofen planen ebenso die Feuerwehrvereine in Langenneufnach und Mittelneufnach jeweils ein Festwochenende im nächsten Jahr. Denn auch dort feiern die Feuerwehren ihr 150-jähriges Vereinsjubiläum.

Während der Versammlung wurden schließlich für 25 Jahre Tätigkeit bei der Feuerwehr Dieter Gumpinger sowie nachträglich Manfred Deuringer für 40 Jahre ausgezeichnet. Und in den aktiven Dienst konnte die Feuerwehr Dominic Deuringer, Jakob Deuringer, Teresa Deuringer, Elias Fischer, Franziska Greif und Konrad Lutz aufnehmen.