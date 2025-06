Grünes Herz als neuer Treffpunkt

Wehringen bekommt ein grünes Herz: Vor einigen Jahren erwarb die Gemeinde mit dem ehemaligen Pfarrgarten ein besonderes Grundstück, das zu einem öffentlichen Park umgestaltet wurde. Am Freitag, 27. Juni, um 15 Uhr findet die Einweihung mit Segnung durch Pfarrer Hubert Ratzinger statt.

Direkt an der Singold gelegen

Der Pfarrgarten umfasst fast 3000 Quadratmeter Grün im Herzen des Orts und liegt direkt an der Singold. Er soll nun ein Treffpunkt für alle Generationen sein und als kostenlose Naherholungsoase das soziale Leben im Ort bereichern. Der Park ist weitgehend barrierefrei und bietet neben Sitzgelegenheiten und Outdoor-Fitnessgeräten Platz zum Boule-, Schach- und Tischtennisspielen, einen Kräutergarten und eine Kneipp-Anlage. „Es freut mich sehr, dass wir mit dem Pfarrgarten neben zwei abgeflachten Wertachufern, der Wassertretanlage am Waldrand und der Bildungsbrücke an der Singold nun einen weiteren Ort in Wehringen haben, wo die Menschen Naherholung am Wasser finden“, sagt Bürgermeister Manfred Nerlinger. (AZ)

