Das Schwabmünchner Hallenbad hat einen Namen

Es hat noch nicht geöffnet, aber einen Namen. Das Schwabmünchner Hallenbad heißt „Leonhard-Wagner-Welle“. Entschieden haben über den Namen die Bürger in einer Abstimmung. Für die Abstimmung zum Namen des neuen Hallenbades standen vier Vorschläge zur Wahl, die vom Stadtrat aus über 60 eingegangenen Vorschlägen ausgesucht worden waren.

822 Personen haben an der Abstimmung teilgenommen. 474 Teilnehmer haben für „Leonhard-Wagner-Welle“ gestimmt, 168 Stimmen gab es für „Hallenbad Schwabmünchen“, 160 votierten für „Das Stadtbad“ und 20 für „Schwimmhalle an der LWS“. Drei der Teilnehmer gewannen dabei je einen 100-Euro-Gutschein für den Eintritt ins Hallenbad und das Freibad Singoldwelle.

Geöffnet werden soll nach den Sommerferien

Die Öffnung des neuen Bades ist nach den Sommerferien geplant. So war zumindest der Stand Ende Juni. Von Seiten der Stadt gab es dazu bislang keine weiteren Aussagen. Eigentlich war der Sommer 2024 das Ziel, später lautete dies Frühjahr 2025. Doch es gab immer wieder Verzögerungen im Bauablauf. Noch offen sind die Kosten für den Eintritt, sicher ist nur, dass es Wertkarten geben wird, die auch im Freibad Singoldwelle gelten.

Die Kosten des Bades von im Jahr 2020 geschätzten 15,6 Millionen Euro haben sich parallel zur Baupreissteigerung um etwa 30 Prozent auf gut 21 Millionen Euro erhöht. Den Löwenteil davon trägt der Landkreis, der rund die Hälfte übernimmt und auch an den laufenden Betriebskosten beteiligt sein wird. Vom Freistaat gibt es knapp fünf Millionen.