Präsidenten-Übergabe beim Rotary-Club

Johann Haugg, einer der Gründer des Rotary-Club Schwabmünchen, übernimmt für das Jahr 2025/2026 die Aufgabe des Präsidenten. Seine Vorgängerin Sabine Hemmersdorfer übergibt in bester rotarischer Tradition zur Jahresmitte das Amt samt Amtskette.

Ein kleiner Rückblick

In ihrem Rückblick berichtet die scheidende Präsidentin Hemmersdorfer von vielen rotarischen Aktionen, die schon ihren festen Platz im Schwabmünchner Kalender gefunden haben. So beginnt das rotarische Jahr mit dem Kinderfest im Luitpoldpark im August - seit 2007 der Beitrag des RC Schwabmünchen zum Ferienprogramm der Stadt - nur von Corona unterbrochen. Zum Schulbeginn wird Rotary wieder mit der Plakat-Aktion „Pass auf!“ sichtbar, wenn die ABC-Schützen auf großen Plakaten die Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht ermahnen. Die scheidende Präsidentin blickt stolz auf ihr Lieblingsprojekt, den Spendenlauf im Oktober zurück, bei dem Inklusionsprojekte in Schwabmünchen gefördert werden konnten.

Austausch für junge Menschen

Auch in diesem rotarischen Jahr konnte der RC Schwabmünchen mit Pietra Guerra aus Brasilien eine Austauschschülerin begrüßen. Im Gegenzug vertrat Annika Dreher aus Langerringen den RC Schwabmünchen in Brumada, ebenfalls in Brasilien, wenn auch rund 900 Kilometer entfernt von Pietras Heimatstadt Uberaba.

Berufe-Information im Schwabmünchner Gymnasium

Der neue Präsident Johann John Haugg übernimmt natürlich die lieb gewonnenen Traditionen. Als größte Aufgabe greift er wieder die Studien- und Berufsinformation an den Gymnasien auf. Nach den Einschränkungen durch Corona werden im kommenden Schuljahr wieder Experten aus einer Vielzahl von Berufen persönlich am Gymnasium Schwabmünchen den Oberstufen-Schülerinnen und Schülern von ihren Erfahrungen und Forderungen im Berufsleben berichten.

